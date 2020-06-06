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台灣永續期貨、台灣生技期貨 期交所6月8日上市　

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣期貨交易所6月8日（周一）上市FTSE4GOOD台灣指數公司台灣永續指數期貨及台灣上市上櫃生技醫療指數期貨兩項新商品。另為強化期貨市場價格穩定，期交所亦於同日擴大適用動態價格穩定措施至所有匯率期貨及ETF期貨商品。

台灣永續期貨交易標的為FTSE4GOOD台灣指數公司台灣永續指數，該指數由台灣指數公司與富時羅素(FTSE Russell)於2017年共同發布，並於2018年獲勞動基金運用局指定為國內投資委託操作績效指標，委託總額度達420億元。投信業者亦推出相關ETF，顯示國內市場對永續投資日益重視。期交所因應此一新投資趨勢，於6月8日上市台灣永續期貨，以滿足現貨市場避險需求及相關交易需求。

另一項新商品台灣生技期貨，交易標的為台灣指數公司台灣上市上櫃生技醫療指數，該指數成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，且與目前期交所已上市的股價指數期貨商品具相當區隔性，亦具波動性，符合交易人潛在避險及交易需求。另2019年上市上櫃生技醫療類股成交值達新臺幣1.16兆元，僅次於電子類股及金融保險類股，排名台股第三。為扶植實質經濟，期交所亦於6月8日推出台灣生技期貨，提供國人新交易選擇及產業風險管理工具。

為使更多民眾認識台灣永續期貨及台灣生技期貨兩項新商品，期交所刻舉辦「永續生技 機會有你」有獎徵答活動，鼓勵民眾多加熟悉商品特性，活動至6月14日止。每周抽出250個得獎名額，獎品豐富，歡迎踴躍參加！活動詳情請至期交所網站www.taifex.com.tw查詢。

期交所2018年起，分階段實施動態價格穩定措施，去年已適用於所有股價指數期貨及台指選擇權等主力商品，今年6月8日進一步納入匯率期貨及ETF期貨。其運作方式原則上與股價指數期貨相同，於逐筆撮合時段，針對每一新進委託(包含限價、市價及一定範圍市價委託)逐一進行檢核，倘該筆委託為買進委託，其可能成交價格高於即時價格區間上限，則將該筆委託予以退單；倘該筆委託為賣出委託，其可能成交價格低於即時價格區間下限，則將該筆委託予以退單。藉此進一步強化期貨市場價格穩定，降低巨幅波動。

台灣期貨交易所 期交所 生技

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