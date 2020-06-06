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證交所說明會 加碼引資

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導

證交所繼日前攜手永豐金證券引資，下周一（8日）起至12日，將加碼與元富證券主辦「A Post-Pandemic World: Taiwan Market Outlook」線上投資說明會，安排上市櫃的旺宏（2337）、創意、新光金等，半導體、傳產、生技暨金融業共24家公司，與來自亞洲區的機構投資人進行線上會談。

證交所表示，新冠肺炎一度衝擊全球經濟活動，對各種產業造成不同挑戰，近期隨疫情趨緩，投資人渴望了解後疫情時代企業因應之道與發展前景，企業也期待加強與投資人溝通。

證交所今年4月響應防疫，首度舉辦線上投資說明會，獲得與會投資人和企業代表高度肯定，此次在6月加碼多辦二場，下周起攜手元富證券合作辦理線上引資，為今年第三場活動，將舉辦長達一周。

證交所指出，會中邀集亞洲金融中心香港、新加坡、日本和快速崛起的新南向市場馬來西亞等地機構投資人，與我國24家上市櫃公司代表，透過線上視訊互動交流，提升海外機構投資人對我國企業的了解。

證交所並於6月8日安排兩場線上專題演講，向機構投資人分享疫情期間，台灣防疫有成，台股表現突出，持續推動多項市場改革。

另外，證交所也將介紹投資人高度關注的公司治理發展，藉此傳達我國市場與國際接軌的開放政策。

證交所期許，透過線上會議舉行，為上市公司及各國投資人搭橋，讓海外機構投資人不因國界限制，持續關注台灣市場，也推動國內優秀企業被看見，吸引更多外資投入台股。

證交所 疫情

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證交所攜手元富證 邀24家公司參與線上投資說明會

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