台幣升8.7分 攀一個月高點

歐洲中央銀行延長並擴大購債，資金行情激勵亞洲股匯市大漲，外資昨（5）日蜂擁匯入，估計至少5億美元，台北股匯重演雙漲歡慶格局，新台幣盤中一度強升1.49角，最高升抵29.777元價位，隨後美元買盤進場，升值金額縮至8.7分，收在29.839元，為逾一個月新高，成交量16.92億美元。

市場對新台幣匯率強烈升值預期，反映在海外無本金交割遠期外匯（NDF）報價上，1個月期折價大幅擴增，代表海外法人押寶新台幣匯率短期內將維持升值氣勢，不只升破29.8元技術關卡，有機會叩關29.7元。但匯銀主管也說，新台幣匯率逢高，一票進口商與散戶隨即進場搶便宜美元，加上中央銀行尾盤調節，升值金額縮至1角內後報收。

央行外匯局局長顏輝煌分析，歐洲央行延長並擴大購債計畫，激勵歐元等非美貨幣升值，新台幣匯率升值為國際因素。央行統計顯示，主要貿易對手國韓元昨日激升0.96%，為主要亞幣裡漲勢最猛者，星元升值0.74%居次，人民幣也反彈0.5%，新台幣匯率走勢「相對穩定」。