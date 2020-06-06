聽新聞
test
0:00 / 0:00

外匯存底餘額 續創新高

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

中央銀行昨（5）日公布，5月外匯存底餘額升抵4,845.15億美元，續創歷史新高，月增27.33億美元，蟬聯全球第四大。央行外匯局局長顏輝煌指出，外匯存底增加主因有二，包括外匯存款投資運用收益入帳，以及歐元等貨幣對美元升值，以該等貨幣持有的外匯折成美元後，金額增加。

外資5月大賣台股並匯出資金，導致台股指數下跌，外資持有新台幣資產市值也明顯下滑。央行昨日公布，5月底外資持有國內股票及債券按市價計算，再加上新台幣存款餘額，合計為3,924億美元，月減103億美元，約當外匯存底81%，月減3個百分點。

顏輝煌解釋，外資持有新台幣資產市值下滑，主要是台股指數5月下跌0.45%，以及外資賣超台股新台幣1,600億元的影響。

即使外資5月大匯出，但我國外匯存底仍續創新高；顏輝煌表示，除外匯存底投資運用收益外，另一主因是非美貨幣對美元升值。

根據央行蒐集到的資料，中國大陸外匯存底高居全球第一，截至4月底為3兆915億美元，月增309億美元，排名第二的日本，4月底餘額1兆2,948億美元，月減14億美元，瑞士4月底餘額8,246億美元，月增334億美元。

台灣外匯存底餘額在4月正式超前沙烏地阿拉伯，由「老五」躍居「老四」；台灣外匯存底5月站穩全球第四大之際，沙國4月底餘額續降至4,370億美元，月減252億美元，再度被印度超車、掉至全球第六。

超前沙國的印度，外匯存底排名擠上全球第五，5月22日餘額為4,517億美元，月增101億美元，緊追台灣之後。

新台幣

延伸閱讀

5月外匯存底續創新高 穩居全球第四大

5月外匯存底續創新高 全球排名蟬聯第4

韓元重貶、台幣逆勢升 美匯率報告限制央行調節力道

央行一級主管 掀退休潮

相關新聞

兒童保單新法將上路 牽動保費

俗稱「普悠瑪條款」的新版保險法107條獲立院三讀通過，總統最快下周將頒布新條文。保險局已要求一旦公告生效後，未來未滿15...

證交所說明會 加碼引資

證交所繼日前攜手永豐金證券引資，下周一（8日）起至12日，將加碼與元富證券主辦「A Post-Pandemic Worl...

外匯存底餘額 續創新高

中央銀行昨（5）日公布，5月外匯存底餘額升抵4,845.15億美元，續創歷史新高，月增27.33億美元，蟬聯全球第四大。...

財部籲公股銀盯大陸曝險

財政部昨（5）日召開本年首季公股金融事業業務研討會，由財政部長蘇建榮主持，會中提醒各公股金融事業須密切關注中國大陸曝險情...

保單借款年息 殺到1％

因應新冠肺炎疫情對數百萬民眾的衝擊，新光人壽、台灣人壽、富邦人壽推出保單優惠貸款方案，年息最低1%、最高3.75%，比高...

三銀行挺卡友 展延機場權益

為了體恤疫情期間卡友無法出國、也沒有機會使用到相關權益，三家大型發卡行信用卡紓困大放送。花旗銀、國泰世華銀、台新銀三家銀...

外資5月淨匯出33億美元

5月美中對峙情勢再起，部分國家疫情仍嚴峻，加上金融市場系統性問題資金流動、賣股求現，金管會昨（5）日公布5月外資最新統計...

台幣升8.7分 攀一個月高點

歐洲中央銀行延長並擴大購債，資金行情激勵亞洲股匯市大漲，外資昨（5）日蜂擁匯入，估計至少5億美元，台北股匯重演雙漲歡慶格...

兒童保單身故給付新規 最快下周上路

立院已三讀通過保險法一○七條修正案，未滿十五歲以下孩童，所有保單的身故給付或返還保費加計不得超過六十一點五萬元，預計最快...

兒童保單舊商品將下架…別盲目投保

立委推動修改保險法107條，三讀通過之後，未成年人（未滿15歲）身故死亡，可以給付喪葬費用，但不得超過遺產及贈與稅法第1...

銀行迎振興商機 一銀卡刷「六趣」回饋最高56%

國內預計7日解封，意味著經濟將走入振興階段。銀行業者虎視眈眈祭回饋迎商機，如：一銀推出卡有天天「刷卡趣」，包辦全家吃喝玩...

集保結算所延伸國際交流 與俄羅斯集保簽訂MOU

集保結算所長期以來積極參與國際組織、致力提升台灣地位，繼林修銘董事長2019年當選亞太地區集保組織（ACG）副主席、擔任...

熱門新聞

為何不能像其他國家一樣直接發現金？ 網友點出關鍵原因

迎端午 公益彩券這樣買最聰明

三倍券最小面額200元讓小店家好苦惱 經濟部教這招破解

新北勞工局：身障社福網購通路 應納三倍券網購白名單

影／比照鈔票規格！三倍券防偽七大特色出爐

加班印三倍券 蘇貞昌：請央行不吝給予獎勵或津貼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。