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三銀行挺卡友 展延機場權益

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

為了體恤疫情期間卡友無法出國、也沒有機會使用到相關權益，三家大型發卡行信用卡紓困大放送。花旗銀、國泰世華銀、台新銀三家銀行搶先給好康，自動展延特定卡友的部分機場權益，花旗銀自動展延機場免費接送、機場外圍服務一年，堪稱是最大方的銀行。

不過，花旗銀僅開放自家三張頂級卡友可以享有自動展延服務，主要為2020年核卡或是續卡的Citi Prestige卡、寰旅尊尚卡、鑽石卡三大頂級卡的卡友，提供主動展延機場相關服務，包括機場接或送服務、機場外圍停車服務的優惠次數使用期限展延至次一年度年費日前一日。

花旗銀指出，最快今年6月底前，主動調整將今年1月至5月續卡的客戶進行機場權益展延；5月之後續卡跟今年核卡的客戶，將會依據各年費到期日，在年費日次月月底協助客戶主動調整完畢。

台新銀則是不分頂級卡或特定卡，只要是2020年台新卡友刷卡滿額獲得的環宇商務通關禮遇服務次數，使用效期直接延長至2021年3月底。

國泰世華銀的長榮航空聯名卡、亞洲萬里通聯名卡，原本僅能使用到今年底的免費機場接送、免費海外上網等權益，延長到2021年3月底。

以免費機場接送，原本長榮航空聯名卡免費機場接送最多一年六次、亞洲萬里通聯名卡最多一年二次免費機場接送。

舉例來說，花旗銀的Citi Prestige卡友原本享有每年八次免費機場接或送服務，以及六次免費機場外圍停車服務，若客戶於2020年1月10日核卡之後，因為疫情影響一直無法使用，直到次年度，花旗銀將統一協助客戶將前一年度未使用的權益再次展延，因此客戶總計可享有16次機場接或送服務、12次機場外圍停車服務，並且可以使用至2022年1月9日。

金融業者認為，這三家銀行的信用卡紓困，給予部分機場權益自動展延，堪稱今年以來信用卡因應新冠肺炎疫情釋出紓困專案的創舉，直接將客戶在意、用不到的機場免費權益服務延後，等同向自家卡友展現最大誠意。

機場 花旗 長榮航空

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