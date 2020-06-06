保單借款年息 殺到1％

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導
圖／經濟日報提供
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因應新冠肺炎疫情對數百萬民眾的衝擊，新光人壽、台灣人壽、富邦人壽推出保單優惠貸款方案，年息最低1%、最高3.75%，比高預定利率保單用了紓困措施再減2碼（0.5個百分點）後的借款利率還低。

壽險公司主管表示，現行保單借款有兩種方案，一種是保單預定利率加碼0.5到2.5個百分點做為借款利率；另一種是優惠方案，計息方式不再跟預定利率掛鉤，而是根據申請途徑，例如網路或實體，或是借款金額高低，給予不同利率，也可能利率都一樣。

金管會為了體恤受新冠疫情影響的民眾，政策指示全體壽險公司，針對確診者、居家隔離、受疫情影響還款有困難、醫護人員等等，現行保單借款利率減息2碼，適用半年或至今年底。

壽險公司主管說，金管會政策指示從寬辦理，保戶只要還款困難，就算難以舉證受疫情影響，還是可以申請減息2碼。重點在於，保戶就算用了這項紓困措施，可能減息2碼後的利率，還是比壽險公司的優惠方案要高。以預定利率5%的老保單為例，借款利率可能介於5.5%到7.5%，如此就算減了2碼，利率還是高懸5%至7%，因而建議保戶可詢問壽險公司，是否有優惠方案。

國內大型壽險公司，目前包括新光人壽、台灣人壽、富邦人壽，都有優惠方案，利率介於1%到3.75%，比高預定利率保單用了紓困措施減碼後的水準還低。

其中又以新光人壽的方案最佳，新壽表示，今年8月31日前，線上、線下借款，年息分別為1%與2%，借款額度最低須2萬元，最高無上限，優惠利率期間至今年12月31止。

台灣人壽也表示，今年10月31日之前，提供三種優惠借款。15萬元以下，年息3.75%；15萬（含）到100萬元，年息3.25%；100萬元（含）以上，年息3%，優惠期間結束後，恢復原保單借款定價利率。

壽險公司 保單 疫情

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