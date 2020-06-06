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外資5月淨匯出33億美元

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導

5月美中對峙情勢再起，部分國家疫情仍嚴峻，加上金融市場系統性問題資金流動、賣股求現，金管會昨（5）日公布5月外資最新統計，單月外資加上陸資仍淨匯出33.93億美元（約新台幣1,018億元）。2月以來連續四個月淨匯出，較4月淨匯出4.284億美元再度擴大。

金管會資料顯示，1月外資淨匯入12.896億美元，之後新冠肺炎疫情衝擊台股，2月、3月外資淨匯出38.97億美元與103.956億美元，但4月外資淨匯出金額縮小到4.284億美元。

原本外界以為5月外資會回頭，卻擴大匯出到33.93億美元。累計今年前五月外資淨匯出達168.24億美元，等於疫情期間，外資從台灣抽出約新台幣5,047億元。

外資 新台幣

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