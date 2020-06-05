港版國安法通過 財長籲公股應超前部署因應

財政部今（5）日召開本年首季公股金融事業業務研討會，由財政部長蘇建榮主持，會中提醒各公股金融事業須密切關注中國大陸曝險情形，加強管控授信及投資風險，以及港版國安法後續發展，應超前部署、預為因應。

據悉，蘇建榮對於公股銀行同仁數月來全力投入配合政府政策提供各項紓困貸款，充分發揮金融支援功能，表達肯定與感謝。除此，配合行政院推動振興三倍券政策，將由台銀擔任振興三倍券實體券收付之清算銀行，請台銀及各公股銀行完善兌付及清算等相關作業機制，落實政府政策美意。

今年新冠肺炎疫情蔓延衝擊全球經濟，本次會議特別邀請中華經濟研究院董事長曹添旺專題演講「中國大陸經濟及金融情勢展望」，因疫情發展仍存在不確定性，短期內全球經貿動能暫無法恢復至疫情發生前之水準，蘇建榮於會中提醒各公股金融事業，需密切關注對中國大陸暴險情形，加強管控授信及投資風險，並持續關注香港國家安全法後續發展，請各事業超前部署、預為因應。

會中並由第一創業投資公司及彰銀創業投資公司報告「公股創投事業之介紹與經營策略」，創業投資對國家經濟發展及產業創新轉型扮演重要角色，提供新創企業長期資金來源，與具潛力企業共同成長。

蘇建榮也促請公股創投事業可提升經營團隊投資專業與多元化，擴大投資量能，協助產業振興及創新，扶持企業提升競爭力，加速經濟復原與產業轉型，以發揮創投最大功能。