買兒童保單 專家建議掌握二大原則

立委推動修改保險法107條，三讀通過之後15歲以下兒童身故死亡給付喪葬費用金額，不得超過遺產及贈與稅法第17條有關遺產稅喪葬費扣除額的一半，亦即61.5萬元，舊兒童保單待總統最快下周頒布公告生效後就要停售下架，專家建議要搶買可把握二大原則。

現在許多家長會在小朋友一出生，零歲或1歲保單相對便宜時，規劃如基本壽險、醫療險、失能險等，甚至有家長會替小朋友定期定額買投資型壽險，既投資用來存教育基金，又用便宜保費買壽險保障，有些醫療險若身故也會退還保費扣掉已領金額，這些未來都要合計，15歲前不得逾61.5萬元。目前預料總統最快下周頒布。

至於兒童保單如何投保與規畫？公勝保經業務總監陳精一建議，若爸媽要幫小孩買兒童保單，可把握二大原則。一是考量本身的預算，以家庭支柱為優先，先保障父母周全再保小孩；二是先醫療意外再身故；保額的部份，若沒有預算問題的話，建議足額投保金額大約可在200萬元左右，因為過去曾有小孩子坐飛機發生空難沒辦法獲理賠的案例，最高理賠金上限就是200萬元，加上小孩子不是家庭支柱，不用保太高，因此依歷史經驗來看200萬元壽險、一年保費約1萬元出頭左右，是比較合適的規畫。