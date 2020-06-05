買兒童保單 專家建議掌握二大原則
立委推動修改保險法107條，三讀通過之後15歲以下兒童身故死亡給付喪葬費用金額，不得超過遺產及贈與稅法第17條有關遺產稅喪葬費扣除額的一半，亦即61.5萬元，舊兒童保單待總統最快下周頒布公告生效後就要停售下架，專家建議要搶買可把握二大原則。
現在許多家長會在小朋友一出生，零歲或1歲保單相對便宜時，規劃如基本壽險、醫療險、失能險等，甚至有家長會替小朋友定期定額買投資型壽險，既投資用來存教育基金，又用便宜保費買壽險保障，有些醫療險若身故也會退還保費扣掉已領金額，這些未來都要合計，15歲前不得逾61.5萬元。目前預料總統最快下周頒布。
至於兒童保單如何投保與規畫？公勝保經業務總監陳精一建議，若爸媽要幫小孩買兒童保單，可把握二大原則。一是考量本身的預算，以家庭支柱為優先，先保障父母周全再保小孩；二是先醫療意外再身故；保額的部份，若沒有預算問題的話，建議足額投保金額大約可在200萬元左右，因為過去曾有小孩子坐飛機發生空難沒辦法獲理賠的案例，最高理賠金上限就是200萬元，加上小孩子不是家庭支柱，不用保太高，因此依歷史經驗來看200萬元壽險、一年保費約1萬元出頭左右，是比較合適的規畫。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言