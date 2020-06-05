快訊

新店香雞城永久停業 原屋主招租1年租金竟要240萬

文資防災做表面？漂亮數據背後 疏於管理的消防安全

買兒童保單 專家建議掌握二大原則

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

立委推動修改保險法107條，三讀通過之後15歲以下兒童身故死亡給付喪葬費用金額，不得超過遺產及贈與稅法第17條有關遺產稅喪葬費扣除額的一半，亦即61.5萬元，舊兒童保單待總統最快下周頒布公告生效後就要停售下架，專家建議要搶買可把握二大原則。

現在許多家長會在小朋友一出生，零歲或1歲保單相對便宜時，規劃如基本壽險、醫療險、失能險等，甚至有家長會替小朋友定期定額買投資型壽險，既投資用來存教育基金，又用便宜保費買壽險保障，有些醫療險若身故也會退還保費扣掉已領金額，這些未來都要合計，15歲前不得逾61.5萬元。目前預料總統最快下周頒布。

至於兒童保單如何投保與規畫？公勝保經業務總監陳精一建議，若爸媽要幫小孩買兒童保單，可把握二大原則。一是考量本身的預算，以家庭支柱為優先，先保障父母周全再保小孩；二是先醫療意外再身故；保額的部份，若沒有預算問題的話，建議足額投保金額大約可在200萬元左右，因為過去曾有小孩子坐飛機發生空難沒辦法獲理賠的案例，最高理賠金上限就是200萬元，加上小孩子不是家庭支柱，不用保太高，因此依歷史經驗來看200萬元壽險、一年保費約1萬元出頭左右，是比較合適的規畫。

保單 壽險業

延伸閱讀

新法最快下周頒布 保險局要求舊兒童保單停售

身故給付新制最快下周上路 兒童保險掀搶購潮

自然死亡意外險也賠？ 專員細心求證發現身故原因

金管會擴大紓困 保單借款降息0.5%半年

相關新聞

身故給付新制最快下周上路 兒童保險掀搶購潮

立院已三讀通過保險法107條修正案，未滿15歲以下孩童，所有保單的身故給付或返還保費加計不得超過61.5萬元，預計最快下...

資金行情帶動 新台幣午盤升1.03角暫收29.823元

疫情趨緩，經濟活動逐漸活絡，市場風險偏好出現轉變，美元走弱，非美貨幣走強，資金行情帶動下，新台幣今天午盤大漲1.03角，...

自然死亡意外險也賠？ 專員細心求證發現身故原因

中風住院期間過世，意外險賠不賠？這得看保險公司的理賠人員夠不夠細心；日前有保險公司受理保戶身故理賠申請時，因為理賠人員細...

新台幣開盤升值1.6分 一度來到29.850元

新台幣今天早盤以29.910元兌1美元，升值1.6分開出。

迎端午 公益彩券這樣買最聰明

台灣彩券公司表示，今（2020）年端午加碼最受民眾歡迎的「大樂透」，將於6月9日加開「100組100萬元」，消費者購買當...

財富預期調查 渣打：估台人耳順年擁財富兩岸三地最低、不到港一半

渣打集團昨（4）日發布《全球財富預期》調查報告，發現高達75％台灣受訪者面臨財富缺口，估計60歲財富巔峰時期推估握有的財...

國銀將就振興券綁信用卡方案投標 參與遴選

即將在7月1日開跑的振興三倍券，經濟部2日邀請國銀信用卡業者會商後，下周一（8）日，國銀將就振興券綁信用卡方案投標，參與...

美中陷貿易僵局 投資人將再押注美元上漲

近來美元走貶，反映這個避險貨幣的魅力正隨著全球資金壓力緩解而消退；不過，路透訪調的分析師多認為，美中貿易僵局可能在未來六...

中信銀紓困貸款 展現數位力

中國信託商業銀行總經理陳佳文表示，勞工紓困貸款共110萬4,695人提出申請，中信銀行受理其中的25.6%，高居國內銀行...

中信銀設指揮中心 解決紓困貸款痛點

中國信託商業銀行個人金融副執行長楊淑惠表示，為讓申請勞工紓困貸款的客戶感到便利，且讓銀行同仁可因應龐大的申請案件，中信銀...

新壽喊降租 最高減30%

新光人壽加入降租送暖行列。新光金控暨新光人壽董事長吳東進昨（4）日預告，「我們公司最近也準備要降租」。據悉，新光三越百貨...

富邦金砸7億 挺活絡經濟

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，政府推出「振興三倍券」鼓勵民間消費，希望促進經濟活絡，富邦金控昨（4）日宣布，為積極響應政府政...

熱門新聞

為何不能像其他國家一樣直接發現金？ 網友點出關鍵原因

三倍券、禮券傻傻分不清 消基會：問題出在這一千元

蘋果換充電線 台廠迎商機

寶齡富錦核心人物 伊慶燧請辭

迎端午 公益彩券這樣買最聰明

快篩試劑研發 競爭激烈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。