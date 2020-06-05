新法最快下周頒布 保險局要求舊兒童保單停售

保險法107條獲立院三讀通過，總統最快下周將頒布新條文，據了解保險局已要求一旦公告生效後，未來未滿15歲兒童投保有身故給付或退還保費的保單保額，一律合計不得逾61.5萬元，現行市場上保額可以買到200~500萬元的兒童保單將立即停售或不得受理，亦即新手爸媽沒辦法再利用壽險「早買早便宜」的特性，提早做好傳承布局，也意謂負擔的成本要提高。

立法院5月三讀通過保險法107條修正案，要求未滿15歲被保險人身故，給付61.5萬元喪葬費用，也就是說，若家長想替家中小寶貝一出生，趁保費極便宜就投保基本壽險、醫療險、長照險、失能險、投資型保單等，只要有身故保額或返還保費者，一律要合計不得超過現在喪葬費用61.5萬元，超過者壽險公司不得承保。保險局要求新法上路後各家壽險公司要通報，現行所有身故「退還保費」的兒童保單立即停售或不得受理。

公勝保經業務總監陳精一表示，保險法107條未修改前，保險公司銷售兒童保單15歲以前不支付死亡身故，只有退還保費加計利息，因此現行市面上壽險公司一般銷售兒童保單，壽險額度上限可買到200~500萬元不等，各家不同，但是未來總統一旦頒布新法後，一律不得超過61.5萬元，亦即原本爸爸媽媽可趁出生時保費較便宜幫他買到500萬元，但未來新規定身故死亡只能買到61.5萬元，超過的部份，只能等到16歲以後再補足，但因為死亡成本隨著年齡愈大，保險公司要承擔的風險逾高，15歲時買壽險的費用一定比0歲時投保高得多，亦即若要維持原來500萬元保額的保障，爸媽要負擔保費成本一定會多出不少。

保險局已要求若總統公告法令後，現行所有身故「退還保費」的兒童保單立即停售或不得受理，未來未滿15歲兒童投保有身故給付或退還保費的保單，一律合計不得逾61.5萬元，目前預估總統最快下周公告新的保險法條文，加上7月1日死亡保障門檻即要上路，壽險公司全數保單要改款，目前所有人力正忙得沒日沒夜，無暇再顧及新兒童保單的改款，為因應保險局要求不得有保障「空窗期」的要求，可能會先推「陽春版」因應。

立委推動修改保險法107條，希望未滿15歲以下兒童若不幸身故，不要只是退還保費加計利息，希望有一定的保障，這番美意卻造成「災難」，條文修改後是給付喪葬費用，且喪葬費用保險金額，不得超過遺產及贈與稅法第17條有關遺產稅喪葬費扣除額的一半，現行就是61.5萬元。