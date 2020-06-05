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核彈級警訊？「六億人月收入僅一千元」抖落中國夢

5月外匯存底續創新高 穩居全球第四大

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
央行公布，5月底外資持有國內股票及債券按市價計算，再加上新台幣存款餘額，合計為3,924億美元，月減103億美元，約當外匯存底81%，月減3個百分點。（圖／路透）
央行公布，5月底外資持有國內股票及債券按市價計算，再加上新台幣存款餘額，合計為3,924億美元，月減103億美元，約當外匯存底81%，月減3個百分點。（圖／路透）

中央銀行今（5）日公布，5月外匯存底餘額升抵4,845.15億美元，續創歷史新高，月增27.33億美元，蟬聯全球第四大。央行外匯局局長顏輝煌指出，外匯存底增加主因有二，包括外匯存款投資運用收益入帳，以及歐元等貨幣對美元升值，以該等貨幣持有的外匯折成美元後，金額增加。

外資5月大賣台股並匯出資金，導致台股指數下跌，外資持有新台幣資產市值也明顯下滑。央行今日公布，5月底外資持有國內股票及債券按市價計算，再加上新台幣存款餘額，合計為3,924億美元，月減103億美元，約當外匯存底81%，月減3個百分點。

顏輝煌解釋，外資持有新台幣資產市值下滑，主要是台股指數5月下跌0.45%，以及外資賣超台股新台幣1,600億元的影響。

即使外資5月大匯出，但我國外匯存底仍續創新高；顏輝煌表示，除外匯存底投資運用收益外，另一主因是非美貨幣對美元升值。

「歐元5月兌美元升值2%、澳幣也升值1.6%，人民幣則是貶值1.3%」，顏輝煌說。

根據央行蒐集到的資料，中國大陸外匯存底高居全球第一，截至4月底為3兆915億美元，月增309億美元，排名第二的日本，4月底餘額1兆2,948億美元，月減14億美元，瑞士4月底餘額8,246億美元，月增334億美元。

台灣外匯存底餘額在4月正式超前沙烏地阿拉伯，由「老五」躍居「老四」；台灣外匯存底5月站穩全球第四大之際，沙國4月底餘額續降至4,370億美元，月減252億美元，再度被印度超車、掉至全球第六。

超前沙國的印度，外匯存底排名擠上全球第五，5月22日餘額為4,517億美元，月增101億美元，緊追台灣之後。

台灣主要貿易對手韓國，5月外匯存底餘額3,957億美元，月增30億美元。

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