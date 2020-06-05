5月外匯存底續創新高 穩居全球第四大
中央銀行今（5）日公布，5月外匯存底餘額升抵4,845.15億美元，續創歷史新高，月增27.33億美元，蟬聯全球第四大。央行外匯局局長顏輝煌指出，外匯存底增加主因有二，包括外匯存款投資運用收益入帳，以及歐元等貨幣對美元升值，以該等貨幣持有的外匯折成美元後，金額增加。
外資5月大賣台股並匯出資金，導致台股指數下跌，外資持有新台幣資產市值也明顯下滑。央行今日公布，5月底外資持有國內股票及債券按市價計算，再加上新台幣存款餘額，合計為3,924億美元，月減103億美元，約當外匯存底81%，月減3個百分點。
顏輝煌解釋，外資持有新台幣資產市值下滑，主要是台股指數5月下跌0.45%，以及外資賣超台股新台幣1,600億元的影響。
即使外資5月大匯出，但我國外匯存底仍續創新高；顏輝煌表示，除外匯存底投資運用收益外，另一主因是非美貨幣對美元升值。
「歐元5月兌美元升值2%、澳幣也升值1.6%，人民幣則是貶值1.3%」，顏輝煌說。
根據央行蒐集到的資料，中國大陸外匯存底高居全球第一，截至4月底為3兆915億美元，月增309億美元，排名第二的日本，4月底餘額1兆2,948億美元，月減14億美元，瑞士4月底餘額8,246億美元，月增334億美元。
台灣外匯存底餘額在4月正式超前沙烏地阿拉伯，由「老五」躍居「老四」；台灣外匯存底5月站穩全球第四大之際，沙國4月底餘額續降至4,370億美元，月減252億美元，再度被印度超車、掉至全球第六。
超前沙國的印度，外匯存底排名擠上全球第五，5月22日餘額為4,517億美元，月增101億美元，緊追台灣之後。
台灣主要貿易對手韓國，5月外匯存底餘額3,957億美元，月增30億美元。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言