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身故給付新制最快下周上路 兒童保險掀搶購潮

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

立院已三讀通過保險法107條修正案，未滿15歲以下孩童，所有保單的身故給付或返還保費加計不得超過61.5萬元，預計最快下周總統公告，離公告僅剩不到一週時間，這段時間已掀起搶購潮。

2018年普悠瑪翻車事故，造成5名15歲以下罹難者，因受限於保險法107條規定，不能領取身故保險金，當時引起社會軒然大波。雖然這5位罹難者可以領取學生保險的身故保險金100萬元，但卻無法領取旅平險、意外險與壽險的身故保險金。

依照現行保險法107條規定，被保險人未滿15歲前身故，保險人僅能加計利息退還所繳保險費，或返還投資型保險專設帳簿的帳戶價值。換言之，15歲以下的孩童若不幸身故，保險公司只會退還已繳保費，但不會因此限制身故給付超過額度就不可投保。

立法院近期已三讀保險法107條修正案，採取「限制死亡保險金額」的方式開放給付，並以喪葬費用以不超過遺產及贈與稅法第17條，遺產稅喪葬費扣除額的一半為限，也就是61.5萬元以內為限，目前就待總統公告上路。

預估總統最快下周公告，公告後未滿15歲孩童投保的壽險、醫療險、長照險、失能險、儲蓄險、投資型保單等，只有含有身故給付或返還保費，加計不得超過61.5萬元，超過的部分，保險公司就不得承保。

過去許多家長會趁小孩年紀小，投保壽險、醫療險、健康險等，甚至也有父母幫孩子規劃儲蓄險或投資型保單，作為孩子教育金累積，但未來這些保單的身故給付都會加計不得超過61.5萬元。

壽險業者表示，消息出來後已經有許多父母近期積極幫孩子購買保單，因為現在新法還沒上路，很多父母趕緊幫孩子投保補足保障。若是在公告之前投保，保險公司核保在公告後，仍是採用舊的規定，但是公告後投保的保單，則全面採用新規定，目前各家保險公司正在著手準備修正保單條款，就等保險局的示範條款出爐。

保險金 保單 壽險業

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