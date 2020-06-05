歷史上這天最常發生致災強降雨 保颱風洪水險豈能忽略

今年從5月中梅雨季就開始，各地豪雨不斷，造成水患，光靠住宅火險附帶的地震洪水，颱風來臨前若加保颱風洪水險，才能給住家及愛車一個保障。

根據經濟部水利署電子報統計資料顯示，歷史上的6月幾乎每天都可能發生水災，而過去的紀錄中發現1966、2005、2011及2012年都在6月12日這天發生強降雨事件造成重大損失，「612」可以說是最常發生致災性強降雨事件的一天。

明台產險發言人堀川真一表示，根據氣象專家透過大數據分析，除了發現每年的5至10月是較容易因為颱風或梅雨季發生強降雨的時節外，也發現天災發生的頻率越來越高，豪雨沖刷的力道也不斷增強，強降雨導致的災害比例也大幅上升。

但根據明台產險內部統計，為汽車加保颱風洪水險的件數不到整體車險投保件數的1％；投保住宅火災保險的件數中，加保颱風洪水險的件數更是連0.01％都不到 ，顯示大部分民眾仍沒有透過保險分散颱風洪水風險的意識。

住宅火災保險自今年1月1日起新增住宅颱風及洪水災害補償的保險保障，加量不加價，但將全台依危害程度分為三區，危害程度為低等的新竹縣市、台中市、南投縣等，賠償限額9,000元；危害程度中等的台北市、台南市、高雄市等，賠償限額 8,000元；危害程度最高等的基隆市、宜蘭縣、花蓮縣等地區賠償限額卻只有 7,000元，當面臨風雨災害這樣的賠償限額可能不足。

堀川真一舉例，2016年莫蘭蒂颱風橫掃全台，有一名居住於高雄五層樓鋼筋混凝土造透天厝的保戶，因強風豪雨造成一樓強化玻璃捲門、五樓鐵捲門、天窗、瓦屋頂等遭致受損需更換，總理賠金額約12萬元，是現行高雄市住宅颱風及洪水災害補償保險限額8,000元的15倍。

面對即將而來的颱風季節，保險公司提醒，如果等到颱風警報發布後才想投保，保險公司多半不受理，另住宅火災保險附加颱風洪水險的保險期間若跨越5月1日至10月31日，保費會以全年100％計收。住在容易受颱風侵襲或淹水的地區，應重新檢視目前的保障是否足夠並盡早完成投保。