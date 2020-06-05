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一銀主辦榮成紙業40億元聯貸案 超額認購達80%

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導

第一銀行等11家金融機構今（5）日與榮成紙業簽署台幣40億元聯貸合約，聯貸資金將用於償還既有借款並充實營運週轉。

一銀指出，該聯貸案由第一銀行統籌主辦並擔任管理銀行，合作金庫、華南銀行、兆豐銀行、台灣銀行、安泰銀行、元大銀行共同主辦，農業金庫、土地銀行、華泰銀行、板信銀行參貸，聯貸案超額認購高達80%。

榮成紙業目前於大中華區建有四座低碳造紙廠、11座綠色包裝廠、32座廢紙回收環保站，集團總產能360萬噸，位居亞洲第5大。因積極打造環保科技、低碳造紙、綠色包裝生產線，榮成紙業已連續兩年獲台灣永續基金會「TOP50 台灣永續企業」及連續三年獲「企業永續報告書-金獎」肯定。

面對近年美中貿易戰及中國限制廢紙進口政策衝擊，榮成紙業於2019年響應經濟部「歡迎台商回台投資行動方案」政策，規劃3年內在台投資的資本支出總投資金額超過新臺幣60億元，擴充二林廠生產線並汰舊升級既有紙機。展望未來，隨中國禁廢令及限塑令政策逐步落實，可望消除同業不公平競爭的成本差異並擴大包裝紙商機，將有助榮成紙業營運獲利。

榮成紙業 第一銀行 兆豐銀行

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