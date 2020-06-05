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三商壽持續送暖 捐出4,500件物資助弱勢

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

三商美邦人壽致力實踐企業社會責任，即使在新冠肺炎疫情期間也持續送暖，推動對弱勢族群的關懷，更號召同仁透過環保再利用的方式，捐出4,500件二手物資，協助受疫情衝擊、在經濟上首當其衝的弱勢團體共度難關。

為照顧弱勢孩童學習上的需求，三商美邦人壽自2017年起即發起二手物資募集活動，邀請員工捐出家中不再使用到的二手物資，為弱勢家庭的孩子們 ，送上未來發展的一股助力，並藉由預先調查所需的物資品項及數量，讓同仁的愛心捐贈，更貼近實際需要，啟動愛的循環的同時，也傳遞愛物、惜物的環保意識。

今年三商美邦人壽更擴大募集活動的受惠對象，加入對弱勢獨居長輩的關懷，短短三周的時間，就募集到包含學用品、書籍、家電，及生活所需的米、麵、營養乳品等4,500件物資，其中更包含不少全新的物品。

活動舉辦四年以來，累計捐贈逾20,000件物資，幫助全台46家社會組織與弱勢團體，同仁們對活動的熱情參與，不但充分展現了三商美邦愛與關懷的企業文化，也以實際的行動，將溫暖送至台灣更多的角落。

三商美邦人壽表示，關注弱勢族群的需求，對環境保護的投入亦不遺餘力，除舉辦二手物資募集活動助弱勢外，並積極推動電子化表單服務、響應「 EarthHour 地球一小時」等環保活動，與保戶、員工共同攜手，開創企業與社會、環境永續發展的美好未來。

三商美邦人壽 環保

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