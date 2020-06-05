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集保結算所延伸國際交流觸角 與俄羅斯集保公司簽MOU

經濟日報 / 記者張瀞文／即時報導

集保結算所延伸國際交流觸角，與俄羅斯集保公司簽訂合作備忘錄（MOU）。集保結算所董事長林修銘與俄羅斯集保公司（National Settlement Depository, NSD）董事長Eddie Astanin於4日簽署MOU，期建立長期合作發展機制，共同促進雙方創新業務及兩地資本市場之發展。

集保結算所長期以來積極參與國際組織、致力提升台灣地位，繼林修銘去年當選亞太地區集保組織（ACG）副主席、擔任世界集保組織（WFC）董事會成員，今年已成功拓展國際關係，將國際觸角自亞太地區延伸至歐亞地區。

俄羅斯為全球第六大經濟體，該國集保公司與集保結算所皆活躍於多個國際組織。目前俄羅斯集保公司除擔任歐亞集保組織（AECSD）之秘書處，也負責世界集保組織的E-learning專案，並參與國際證券服務協會（ISSA）之股務與電子投票、分散式帳本技術產業通用準則等工作小組。

集保結算所指出，兩家機構近期業務發展方向相近，在投資人服務及金融科技應用也有顯著的成效，透過本次簽訂之MOU，未來兩家機構將就電子投票、金融科技應用、投資人服務、資訊平台等議題展開實質交流與合作，並可透過辦理訓練研討會，共同培育跨國金融人才，深化雙方之鏈結。

俄羅斯集保公司為集保結算所第23家簽訂MOU的國際金融機構。林修銘表示，此次與俄羅斯集保公司簽署MOU，象徵雙方業務交流合作的新起點，未來可結合兩家機構核心業務的優勢與專長，激發更多的創新能量，以因應創新科技發展對市場基礎設施所帶來的機會與挑戰，將是此MOU共同的目標與價值。

Eddie Astanin表示，本次的MOU簽署是台灣與俄羅斯二地市場基礎設施建立交流管道很重要的一步。根據經驗，市場參與者對兩家機構的合作有很大的期待，未來將一起為投資人創造更多的價值與服務。

俄羅斯 集保結算所 金融科技

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