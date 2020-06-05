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甲山林逾22億元兩聯貸 農業金庫偕同農漁會辦理

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

新冠肺炎疫情肆虐，農業金庫取消15週年慶祝活動，以具體行動協助農漁會信用部拓展授信業務，6月4日統籌主辦甲山林機構「新台幣16.7暨6億元聯合授信案」簽約，由農業金庫董事長吳明敏與甲山林機構董事長祝文宇及47家參貸農漁會代表共同簽署聯合授信合約。

本聯貸資金將用於新北市淡水區住宅大樓建設，分別籌組「甲士林建設(股)公司、華疆國際開發(股)公司16.7億元聯貸案」及「甲山林建設(股)公司6億元聯貸案」。國內防疫有成，連帶讓購屋信心回溫，甲山林機構於520檔期更推出高達650億元的自建案與代銷案。疫情引發眾人省思生活環境的重要性，甲山林機構也將「永續居住需求」納入考量，讓消費者「住得更健康養生」、「有管理更安全」。

農業金庫自2009年起推動協同各地農漁會信用部，辦理聯合授信業務，對於優質授信案件，邀請農漁會信用部參加，透過增加業務與收益，改善農漁會經營體質。此次參貸農漁會跨全台13縣市，七成以上參貸農漁會存放比低於50%，農業金庫以實際行動協助存放比較低之農漁會拓展業務，當基層農漁會後盾，截至2020年4月，農業金庫與農漁會所推動之聯合授信業務總計已貸放超過1,973件，總授信額度高達2,427億元。

農業金庫最大的優勢，是連結遍布在全國各地的基層農漁會，農漁會信用部是基層金融發展的核心，農漁會是農業金庫最重要的策略聯盟夥伴，農業金庫開業後，已將全方位的金融服務與農漁會信用部之在地優勢充分結合，成功執行聯合授信、信託、保險、代理收付、信用卡、黃金存摺等業務，提升通路綜效，拓展多元獲利。現在農業金庫更積極進行農會的資訊整合，進行農金體系的數位轉體工程，這將使農業金庫和農漁會可為客戶帶來更創新優質的服務。

農業金庫15週年除積極與農漁會辦理聯貸案之核心業務外，更配合政府訂定產業紓困、振興方案，減低受疫情衝擊業者負擔，協助本國企業及農漁民度過難關，此外，更協同311家農漁會辦理中央銀行的「小規模營業人申貸方案」，從優、從簡、從速幫助受影響小規模營業人民眾快速取得所需款項，齊心抗疫相挺。

農業 疫情

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