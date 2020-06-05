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銀行迎振興商機 一銀卡刷「六趣」回饋最高56%

經濟日報 / 記者林子桓／台北即時報導
振興經濟，一銀伴你刷卡趣，最優享56%回饋。第一銀行／提供
振興經濟，一銀伴你刷卡趣，最優享56%回饋。第一銀行／提供

國內預計7日解封，意味著經濟將走入振興階段。銀行業者虎視眈眈祭回饋迎商機，如：一銀推出卡有天天「刷卡趣」，包辦全家吃喝玩樂、連毛小孩都享有優惠，最高回饋56%。

第一銀行信用卡推出「戶外趣」、「美食趣」、「變美趣」、「量販趣」、「家電趣」、「網購趣」等多項刷卡優惠好康。如：8月底前，國內各大飯店住房、知名訂房網以及旅行社行程，每筆享10%回饋，加計指定卡片原始回饋，最高享12%回饋。

除此，為提供卡友深度體驗台灣之美，攜手可樂旅遊舉辦「寵物友善飯店訂房再享5%回饋」、雄獅旅遊「大人囝仔」採果與賞花行程再享2%回饋、易遊網「賞鯨+龜山島」旅遊套票再享最高55折優惠，誠摯邀請卡友一同開心去戶外，卸下口罩大口深呼吸，體驗旅行樂趣。

6月底前，透過第e信用卡、iLEO APP定位搜尋全台逾千家餐廳優惠，快速找到最近優惠餐廳，特別推薦沐越、一風堂、銅盤與涓豆腐等餐廳消費滿額享現折200元優惠。

買東西也有回饋。適逢各大百貨年中慶期間，持卡至遠東百貨、SOGO、誠品生活、義大與京站等17家百貨消費滿額最高享6%回饋。此外，一銀支援卡友防疫新生活，6月底前至屈臣氏、康是美與八大藥局消費滿額，最高享5.6%刷卡金回饋。

周六全聯買菜日，「一銀信用卡」/「PX Pay綁一銀信用卡」單筆消費滿800元以上，皆贈全聯福利點數400點，相當於5%回饋率。若使用PX Pay綁定iLEO信用卡再加碼2%現金回饋，等於最高回饋7%，讓民眾居家外出都能聰明拿好康。

振興券搭配信用卡使用最划算，夏日將至，國內家電賣場進入一年一度空調類商品熱銷旺季，刷卡購家電除享分期零利率外，全國電子、燦坤3C、台灣樂金、大同3C分期最高加碼贈送1,000元刷卡金。

不想出門，在家也可享生活樂趣， 6月持卡至14家網購平台，最高回饋4,000元。另使用「iLEO信用卡」或「Wonderful星璨卡」至網購通路消費，再享2%現金回饋，換算後回饋率最高達22%。

外送平台uber eats與foodpanda線上訂餐正夯，7月底前登錄「宅食樂」活動，筆筆享10％回饋，另加計指定卡片原始回饋，最優回饋12%。以foodpanda新戶刷一銀卡享單筆滿200元現折100元，等於餐點滿200元僅付88元，刷卡折扣高達56%。

除上述優惠外，6月底前，第一銀行再加碼提供卡友最高2%小確幸，不論網路或實體消費，舉凡刷滿5筆999元即贈統一超商佰元商品禮券；使用分期交易還可以再抽最夯手機iPhone 11。

第一銀行 信用卡 刷卡

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