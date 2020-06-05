資金行情帶動 新台幣午盤升1.03角暫收29.823元

疫情趨緩，經濟活動逐漸活絡，市場風險偏好出現轉變，美元走弱，非美貨幣走強，資金行情帶動下，新台幣今天午盤大漲1.03角，以29.823元兌1美元暫收。

新台幣今天早盤以29.910元兌1美元，升值1.6分開出；開高之後持續走高，盤中一度觸及29.815元兌1美元價位，強彈1.11角。

匯銀人士表示，6月起全球股市都因為經濟活動逐漸復甦，出現上漲，股市大漲，資金行情帶動，使得非美貨幣自5月中旬以來走強。

今天上午不只新台幣走強，主要亞幣也上漲，人民幣中間價今天來到7.0965元，升47基點，韓元更是觸擊1,211.16價位。

新台幣方面，今天上午成交量中偏多，外資和出口商持續拋匯；匯銀人士表示，由於台灣受到新冠肺炎疫情衝擊相對他國較小，出口商持續有穩定收入，尤其是科技電子大廠固定的賣美元動作，並未停止。

在這一波美元弱勢行情下，唯一的美元明顯買盤來自投信，由於全球股市反彈，以壽險為主的海外投資轉趨熱絡，成為唯一的美元買家。

這一波美元走弱會走多久？匯銀人士看到9月，因為根據過往歷史經驗，美國大選前兩個月獲利了結出場，股市會開始出現動盪，在此之前，美元恐將失色，新台幣則持續看升，但就情勢看來，「老大」力守29.8價位意味濃厚，新台幣短線維持區間行情為主。