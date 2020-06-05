防疫期間愛不停歇 三商美邦捐4500件物資助弱勢

三商美邦人壽致力實踐企業社會責任，召同仁透過環保再利用的方式，捐出4,500件二手物資，協助受疫情衝擊、在經濟上首當其衝的弱勢團體共度難關。

為照顧弱勢孩童學習上的需求，三商美邦人壽自2017年起即發起二手物資募集活動，邀請員工捐出家中不再使用到的二手物資，為弱勢家庭的孩子們，送上未來發展的一股助力，並藉由預先調查所需的物資品項及數量，讓同仁的愛心捐贈，更貼近實際需要，就由傳遞愛心同時提倡環保意識。

今年三商美邦人壽擴大募集活動的受惠對象，加入對弱勢獨居長輩的關懷，短短三周時間，募集到包含學用品、書籍、家電，及生活所需的米、麵、營養乳品等4,500件物資，其中更包含不少全新的物品。

三商美邦表示，活動舉辦四年以來，累計捐贈逾2萬件物資，幫助全台46家社會組織與弱勢團體，除舉辦二手物資募集活動助弱勢外，並積極推動電子化表單服務、響應「Earth Hour地球一小時」等環保活動。