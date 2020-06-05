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自然死亡意外險也賠？ 專員細心求證發現身故原因

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
有保戶中風住院期間過世，家屬原以為只能申請壽險理賠，但保險公司細心發現保戶住院期間曾跌倒，顱內出血致死，因此也獲得了意外險理賠。圖/南山人壽提供
有保戶中風住院期間過世，家屬原以為只能申請壽險理賠，但保險公司細心發現保戶住院期間曾跌倒，顱內出血致死，因此也獲得了意外險理賠。圖/南山人壽提供

中風住院期間過世，意外險賠不賠？這得看保險公司的理賠人員夠不夠細心；日前有保險公司受理保戶身故理賠申請時，因為理賠人員細心求證下，發現保戶中風住院期間曾跌倒，導致顱內出血為身故的主因，因此不僅賠付壽險身故保險金 ，而且另依查證之資料給付意外身故保險金。

南山人壽一名年逾六旬的保戶中風住院治療，2019年6月身故。理賠陳專員檢視家屬檢所送的理賠資料時，發現保戶的身故原因雖寫著為自然死亡，但他最後的住院診斷書卻記載著外傷性顱內出血，陳專員立即想到，若是外力的意外事故導致腦出血而身故，除了壽險給付，也應符合保單條款可賠付意外身故保險金的約定。

經陳專員詢問，保戶的妻子說保戶住院期間曾經意外跌倒，在後續的治療檢查時，從腦部斷層發現有外傷性出血，之後病況便起起伏伏，不久就過世了。過世時，家人都以為是中風導致，也沒有細想其他原因。陳專員心想，保戶已過世一段時間，要求重新鑑定另開意外死亡證明文件應該有困難，但若能獲得專業醫師的意見，也是一種有力的佐證資料，因此在家屬同意下，諮詢主治醫師看法並調閱相關檢查鑑定報告。

根據主治醫師的回覆與專業判斷，保戶身故的原因為意外造成，因此南山人壽迅速給付意外身故保險金。

數日後，保戶的妻子告知陳專員，在向其他保險公司申請理賠時，因證明資料不足等因素，未獲得賠付意外保險金。陳專員主動建議保戶的妻子，讓其他保險公司的理賠人員聯繫他，在陳專員說明南山人壽給付的原因以及所蒐集到的相關事證資料後，其他保險公司也順利取得相關佐證資料，陸續依約給付意外身故保險金。

保險金 理賠 南山人壽

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