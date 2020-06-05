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保誠人壽響應政策 鼓勵員工國旅

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

隨著國內COVID-19新型冠狀病毒疫情趨緩，各大社會活動也將陸續「解封」。英國保誠人壽積極響應中央疫情指揮中心的「防疫新生活運動」，逐步恢復公司內外部的集會活動，也鼓勵同仁落實個人衛生防護措施，利用假期進行國內旅遊，舒緩疫情期間的緊繃心情，更能活絡國內經濟。

英國保誠人壽於防疫期間，展現超前部署的行動力，不僅領先同業即時啟動分離職場機制，亦率先推出保戶慰問金，提供快速理賠服務、放寬理賠申請、保費緩繳作業等便利措施，貫徹執行以客為本的理念。此外，也發揮創意推出全台灣第一輛「保誠VIP業務人員環台巡迴頒獎專車」，巡迴全台十個縣市，在高規格防疫措施下，公開表揚優秀的業務夥伴。

隨著近期疫情風險降低，中央流行疫情指揮中心宣布啟動防疫新生活，並將大幅解禁相關防疫措施，各行各業復工拚經濟，民眾的生活亦逐漸步入常軌，英國保誠人壽也因應調整分離職場機制，讓部分員工回歸職場，為保有靈活彈性，同時仍維持一定比例的員工居家辦公，以因應不時之需。

同時，下半年的活動也按照原定計畫如火如荼的籌辦，包括一年一度的主管外訓會議，與合作夥伴的研討會以及H2G一起好幸福保戶活動等。而向來深耕社會公益，強調ESG企業永續經營的英國保誠人壽，也將於下半年號召同仁舉辦志工活動，展現保誠人關懷環境、回饋社會的的行動力。

另一方面，英國保誠人壽一年一度的員工家庭親子日活動，也將於下半年如期舉行，並鼓勵同仁們善用年假安排與家人出遊，藉由旅行轉換心境、釋放壓力，更能以實質行動支持台灣經濟發展。

疫情 國保

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