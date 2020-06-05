花旗銀超前佈署 宣布信用卡機場服務主動展延一年

新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊，各國祭出旅遊禁令，花旗(台灣)銀行秉持Citi cares for you精神，主動關懷客戶需求，針對2020年核卡或是續卡的三大頂級卡客戶包括Citi Prestige卡、寰旅尊尚卡、鑽石卡，將機場接或送服務、機場外圍停車服務的優惠次數使用期限展延一年，從客戶角度出發，主動提供貼心服務。

受到疫情影響，民眾無法出國，更無法使用信用卡所提供的機場相關服務，許多客戶擔心這些權益服務，因使用期限到期，平白損失。花旗銀行針對2020年核卡或是續卡的Citi Prestige卡、寰旅尊尚卡、鑽石卡三大頂級卡，主動展延機場相關服務， 包括機場接或送服務、機場外圍停車服務的優惠次數使用期限展延至次一年度年費日之前一日，客戶不需採取任何行動，免申請、免登錄，花旗將會主動協助客戶展延服務，保障卡友權益。

舉例來說，Citi Prestige卡友原本享有每年8次免費機場接或送服務，以及6次免費機場外圍停車服務，若客戶於2020年1月10日核卡之後，因為疫情影響一直無法使用，直到次年度也就是2021年1月10日續卡時，花旗行將統一於次月月底前，協助續卡客戶將前一年度未使用的權益再次展延，因此客戶總計可享有16次機場接或送服務、12次機場外圍停車服務，並且可以使用至2022年1月9日。

花旗銀行預計最快於今年6月底前，主動調整將今年1月至5月續卡的客戶進行機場權益展延；5月之後續卡跟今年核卡的客戶，將會依據各年費到期日，在年費日次月月底協助客戶主動調整完畢。

身為信用卡領導品牌，在這段疫情時期，花旗銀行始終秉持關懷客戶的精神，主動關懷客戶需求，展延信用卡相關權益，同時體貼客戶受到疫情衝擊，荷包縮水，在綜合所得稅繳稅季節，推出市場上重量級LINE Points點數回饋方案，即日起至6月22日止，新戶成功申辦指定花旗卡核卡後30天內刷滿4千元後，刷卡繳綜所稅，免手續費，將可享稅款金額LINE Points 1% 點數回饋，最高3,000點點數回饋，減輕您的財務負擔。