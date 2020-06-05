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新光音樂廳今晚直播送暖 向醫護人員致敬

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
新光音樂廳將於6/5(五)19:30首次專業全程直播「你是我心歡愉－向醫護人員致敬音樂會」。新光人壽/提供
新光音樂廳將於6/5(五)19:30首次專業全程直播「你是我心歡愉－向醫護人員致敬音樂會」。新光人壽/提供

新光人壽表示，新冠肺炎肆虐之際「＃Stay home, Stay safe.」是防疫期最重要的生活指南，在家時間變長，生活秩序失去常軌，無形中加重身心壓力。聲樂家安德烈波伽利於米蘭大教堂演唱直播撫慰340萬人心，點閱率達2,200萬人次，足見音樂與藝術是人們迫切需要的撫慰力量。

位於板橋傑仕堡的新光音樂廳，將於今（5）日晚間19:30，首次專業全程直播「你是我心歡愉－向醫護人員致敬音樂會」，力邀知名聲樂家女高音耿立老師、劉夢潔老師、男高音孔孝誠老師及鋼琴家呂冠葶老師齊聚演出，為在最前線挺身抗疫的醫護英雄致上誠摯的敬意和謝意，也為全世界仍在與病毒奮戰的人們祝禱。

本次受邀演唱的耿立及劉夢潔，是在歌劇發源地歐洲，閃耀世界舞台的知名聲樂家。孔孝誠則是長期浸淫歌劇藝術領域，國內罕見的戲劇男高音。擔綱演奏的則是目前任教於國立台灣藝術大學音樂系，在國內外獲獎無數的鋼琴家呂冠葶，可謂國際級夢幻陣容。

你是我心歡愉－向醫護人員致敬音樂會，用莫札特的《歡樂頌》、《趁著微風》、雷哈爾《你是我心歡愉》等輕快喜悅的曲目，帶來充滿歡愉的聆聽時光，讓聽眾隨著旋律煩憂盡忘、開懷微笑，也以馬士康尼《聖母頌》、托斯第《祈禱》為世界獻上祝福。

除了以音樂撫慰人心，新光也持續以各種形式傳遞溫暖關懷，期盼能為社會帶來更多信心和希望。新壽慈善基金會關心醫護健康，自3月起陸續贈送五星級飯店餐盒，至這次作為中/重度隔離應變醫院的台北市立聯合醫院包括陽明、中興、和平、仁愛、忠孝、昆明六個院區，用營養豐富的美食慰勞醫療團隊。

新光人壽粉絲團則發起留言募集活動，邀請關係企業、醫護人員、合作夥伴以及社會大眾，共同傳遞正能量，對疫情中默默堅守崗位的各行各業，乃至於落實防疫的每一個人加油打氣、致以謝意。

台灣舉國團結努力下，防疫展現傲人成效，中華職棒成為全世界第一個開打的職棒聯盟，樂天桃猿主場週賽事本球季首次開放球迷進場觀賽，新光人壽吉祥物金寶特別到場為台灣棒球加油，並協助在全猿主場做防疫宣導，守護球迷健康的同時，也與台灣民眾站在一起，共享為自己感到驕傲的一刻。

新光相信音樂無國界，非常時期，藝術的能量更能讓人們心光相惜。文化部表示在符合防疫措施的原則下，兩廳院已可開放入場，而採專業規格審核建造，設備媲美兩廳院的新光音樂廳，在民眾最需要心靈支持的時候，持續舉辦溫暖又高質感的藝文饗宴。

新光人壽邀請大家6月5日晚上19:30，透過線上直播欣賞天籟美聲，用音樂撫平不安的情緒，帶來正面激勵的力量，當一盞又一盞的心光被點燃，就能重新牽起人與人之間最緊密的情感。詳情請上新光音樂廳粉絲團按讚，即可獲得最新活動資訊。

新光音樂廳粉絲團 https://reurl.cc/GVDKnG

醫護人員 新光人壽

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