快訊

台積電股價早盤衝上309元！市值突破8兆元關卡

李承翰父親鬱鬱寡歡驟逝 李母痛哭：他是鬱卒、失志

磊山保經看見需求 支持Liv宜蘭隊為國爭光

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
磊山保經業務總經理林世德(右四)率領宜蘭據點業務夥伴與LIV車隊合影，期盼車隊未來佳績如潮、騎勁世界。磊山保經/提供
磊山保經業務總經理林世德(右四)率領宜蘭據點業務夥伴與LIV車隊合影，期盼車隊未來佳績如潮、騎勁世界。磊山保經/提供

磊山保經表示，由於年初新冠疫情遍及全球，國內外重大賽事多所延後甚至停辦，對於Liv宜蘭女子隊來說也是計畫趕不上變化，原定六月以前包含國手選拔、陽金公路典、宜蘭縣運會等大小比賽通通被迫取消，其中，TAIWAN KOM賽事取消更是影響甚巨，這可是攸關車隊選手是否能繼續保持國內排名第一，世界排名能否進入前三名的關鍵賽事。

Liv宜蘭女子隊教練黃章桐雖非常憂心，但也在疫情中持續培訓正向看待，靜待疫情結束後選手即刻參賽奪得佳績。

宜蘭隊成立以來為何佳評如潮、屢創佳績？磊山保經指出，「這可是黃章桐獨家的訓練模式使然」。

因為這裡沒有團體培訓只有個人自主訓練，透過主動回報讓教練掌握每位選手的練習狀況，堅持自主訓練文化，就是為培養選手對其目標清晰，若選手積極有心，教練便會協助尋找資源，讓選手有更好的發展機會。

磊山保經看見黃章桐的堅持，在業務總經理林世德多次前往關注訪視後，決定從2020年開始以實際的資金贊助，初步合作將採三年期資金協助，後續協助再視車隊實際需求，給予最適當的協助。

磊山保經表示，該公司始終以公益使命作為保險服務之初衷，堅信愛、責任、關懷是保險業的本質，並以帶狀持續為其核心價值支持公益。

磊山保經以胸懷大愛，傳承大業成為金融保險業的典範為其企業願景，透過保險提供客戶身心安頓的力量、與時俱進提供夥伴多元創業的平台、整合資源提供社會帶狀公益的支持等三大企業使命回饋社會。

林世德表示，磊山保經看見Liv宜蘭女子隊以清晰的目標打造自行車選手培育計畫，故投入資源輔助支持，相信疫情過後，車隊定能在國內外各大賽事再創高峰，持續為國爭光讓世界看見台灣自行車選手的強大實力。

疫情 保險 自行車

延伸閱讀

自行車雙雄漲勢再起 巨大、美利達股價走強

自行車熱！巨大、美利達雙雄 開盤一度漲逾3％

青少年、通勤族…自行車車廠新客源

歐美自行車熱賣 雙雄業績火

相關新聞

財富預期調查 渣打：估台人耳順年擁財富兩岸三地最低、不到港一半

渣打集團昨（4）日發布《全球財富預期》調查報告，發現高達75％台灣受訪者面臨財富缺口，估計60歲財富巔峰時期推估握有的財...

國銀將就振興券綁信用卡方案投標 參與遴選

即將在7月1日開跑的振興三倍券，經濟部2日邀請國銀信用卡業者會商後，下周一（8）日，國銀將就振興券綁信用卡方案投標，參與...

金融業投入國旅和職訓 半年砸30億

國際疫情未穩定，行政院長蘇貞昌指示各部會協同支持國內旅遊市場。金管會主委黃天牧昨親自公布，預估從六月到十二月，全體金融業...

疫情衝擊 國銀4月海外獲利腰斬

國銀除積極配合紓困，同時也面臨海、內外獲利衝擊。金管會昨公布四月國銀獲利，海外分行四月獲利腰斬，今年前四月也比去年衰退逾...

新台幣開盤升值1.6分 一度來到29.850元

新台幣今天早盤以29.910元兌1美元，升值1.6分開出。

美中陷貿易僵局 投資人將再押注美元上漲

近來美元走貶，反映這個避險貨幣的魅力正隨著全球資金壓力緩解而消退；不過，路透訪調的分析師多認為，美中貿易僵局可能在未來六...

中信銀紓困貸款 展現數位力

中國信託商業銀行總經理陳佳文表示，勞工紓困貸款共110萬4,695人提出申請，中信銀行受理其中的25.6%，高居國內銀行...

中信銀設指揮中心 解決紓困貸款痛點

中國信託商業銀行個人金融副執行長楊淑惠表示，為讓申請勞工紓困貸款的客戶感到便利，且讓銀行同仁可因應龐大的申請案件，中信銀...

新壽喊降租 最高減30%

新光人壽加入降租送暖行列。新光金控暨新光人壽董事長吳東進昨（4）日預告，「我們公司最近也準備要降租」。據悉，新光三越百貨...

富邦金砸7億 挺活絡經濟

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，政府推出「振興三倍券」鼓勵民間消費，希望促進經濟活絡，富邦金控昨（4）日宣布，為積極響應政府政...

壽險業祭保單借款優惠

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，壽險業調降房租挺企業之外，金管會主委黃天牧昨（4）日下午舉行記者會，再宣布為挺政府紓困，有22...

渣打全球調查報告 75%國人面臨財富缺口

渣打集團昨（4）日發布《全球財富預期》調查報告，發現高達75％台灣受訪者面臨財富缺口，估計台灣60歲財富巔峰時期握有的財...

熱門新聞

勞退新制滿15年 首批6萬人領月退要再等等

怎麼用振興券賺最多？ 數學專家分析最不划算是它

三倍券、禮券傻傻分不清 消基會：問題出在這一千元

王世堅拿蔡英文12年前臉書 轟蘇貞昌看針孔看不到山洞

政院拍版7年砸百億吸半導體5G與AI大廠來台 亞馬遜、Google在爭取之列

蘋果換充電線 台廠迎商機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。