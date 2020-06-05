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AIA友邦人壽攜手花旗銀行 攻高資產客群

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

AIA友邦人壽與花旗（台灣）銀行宣布，深化在台灣的銀行保險通路合作，透過友邦台灣精心設計的財富傳承保障方案，提供花旗銀行高資產客群保障型的保險規劃，花旗客戶可透過全台分行，規劃高保障功能的保險商品，滿足家庭保障與資產傳承需求。

花旗銀行與友邦台灣早在十多年前即透過電話行銷合作推廣推動保險業務，而2020年6月起，更拓展實體分行保險業務，深化雙方業務合作，提供花旗客戶全方位的保險服務。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，「我們很開心友邦台灣能與花旗銀行展開分行保險業務合作」，除了為花旗銀行的高資產客群提供最適合的保障服務外，也擴大AIA友邦人壽在銀行保險通路的銷售管道。

侯文成說，兩家集團皆擁有超過百年的歷史，厚實財務能力，強勁的業務成長力道來自對客戶保障需求之瞭解。結合AIA友邦人壽與花旗銀行在台灣的市場領導優勢、穩健悠久的營運經驗，進一步深化雙方的業務合作。

此外，花旗銀行在財富管理領域的卓越表現，以及友邦台灣在保障與財富傳承保險商品的規劃能力，預期這次合作將為花旗銀行客戶帶來更具價值的服務。透過這一次的合作，更顯示出身為全球市值最大保險公司的AIA友邦保險集團深耕台灣的決心。

有鑒於越來越多高資產客戶透過保險規劃財富配置和資產傳承，雙方合作後，花旗銀行客戶可透過遍布全台的分行據點，規劃AIA友邦人壽結合人壽保障與財富傳承的保險商品。

例如，友邦人壽守富人生美元利率變動型終身壽險，投保金額最高可達1,000萬美元，還可指定多名受益人及保險金分配順位，也可以彈性變更保險金受益人，身故保險金可設定分期定期10年或20年給付，協助高資產族群透過保險規劃，達到人身保障與資產傳承的目的。

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