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三倍券未上市銀行先出招 一銀最高回饋56%

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
配合政府振興國內經濟，第一銀行信用卡推出各項優惠。圖/第一銀行提供
配合政府振興國內經濟，第一銀行信用卡推出各項優惠。圖/第一銀行提供

振興三倍券優惠方案尚未確定，銀行已經率先推出各項振興優惠方案，第一銀行從食衣住行全面下手，信用卡推出「戶外趣」、「美食趣」、「變美趣」、「量販趣」、「家電趣」、「網購趣」等多項刷卡優惠好康，讓卡友天天「刷卡趣 」 ，甚至連帶毛小孩走出戶外優惠都涵蓋在內，最高享56%神回饋。

「戶外趣」方面8月底前，凡國內各大飯店住房、知名訂房網（如Airbnb、Booking.com、Agoda、Trip.com、Hotels.com、Expedia、KKday、Klook客路)及購買旅行社行程(如可樂、雄獅、易遊網、東南等），筆筆享10％現金回饋，加計指定卡片原始回饋，最高享12%回饋。

另為提供卡友深度體驗台灣之美，攜手可樂旅遊舉辦「寵物友善飯店訂房再享5%回饋」、雄獅旅遊「大人囝仔」採果與賞花行程再享2%回饋、易遊網「賞鯨+龜山島」旅遊套票再享最高55折優惠。

「美食趣」方面6月底前，透過第e信用卡、iLEO APP定位搜尋全台逾千家餐廳優惠，快速找到最近優惠餐廳，特別推薦沐越、一風堂、銅盤與涓豆腐等餐廳消費滿額享現折200元優惠。

「變美趣」則是各大百貨年中慶期間，持卡至遠東百貨、SOGO、誠品生活、義大與京站等17家百貨消費滿額最高享6%回饋。此外，一銀支援卡友防疫新生活，6月底前至屈臣氏、康是美與八大藥局消費滿額，最高享5.6%刷卡金回饋。

「量販趣」在周六全聯買菜日，「一銀信用卡」/「PX Pay綁一銀信用卡」單筆消費滿800元以上，皆贈全聯福利點數400點，相當於5%回饋率。若使用PX Pay綁定iLEO信用卡再加碼2%現金回饋，等於最高回饋7%，讓民眾居家外出都能聰明拿好康。

「家電趣」振興券搭配信用卡使用最划算，刷卡購家電除享分期零利率外，全國電子、燦坤3C、台灣樂金、大同3C分期最高加碼贈送1000元刷卡金。

「網購趣」，不想出門，在家也可享生活樂趣， 6月持卡至momo、PChome、Yahoo購物中心、蝦皮購物、LINEPay、生活市集等14家網購平台，最高回饋4,000元。使用「iLEO信用卡」或「Wonderful星璨卡」至網購通路消費，再享2%現金回饋，換算後回饋率最高達22%。外送平台uber eats與foodpanda線上訂餐正夯，7月底前登錄「宅食樂」活動，筆筆享10％回饋，另加計指定卡片原始回饋，最優回饋12%！以foodpanda新戶刷一銀卡享單筆滿200元現折100元，等於餐點滿200元僅付88元，刷卡折扣高達56%。

除上述優惠外，6月底前，第一銀行再加碼提供卡友最高2%小確幸，不論網路或實體消費，舉凡刷滿五筆999元即贈統一超商100元商品禮券。

第一銀行 信用卡 刷卡

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