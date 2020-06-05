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新台幣開盤升值1.6分 一度來到29.850元
新台幣今天早盤以29.910元兌1美元，升值1.6分開出。
新台幣昨天終場以29.926元兌1美元，貶值2.1分作收；在肺炎疫情趨緩，全球經濟市場陸續解封，帶動國際股市持穩下，市場風險偏好出現改變，國際美元表現疲弱，以及台股仍持續向上等因素影響，引領新台幣持續走揚。
新台幣今天早盤開高之後，持續走高，一度來到29.850元價位，強彈7.6分。
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