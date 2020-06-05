快訊

台積電股價早盤衝上309元！市值突破8兆元關卡

李承翰父親鬱鬱寡歡驟逝 李母痛哭：他是鬱卒、失志

買公益彩券 台彩公司七點小叮嚀

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
公益彩券今（2020）年端午加碼擴大舉辦，總加碼獎金達7億元。台彩公司/提供
公益彩券今（2020）年端午加碼擴大舉辦，總加碼獎金達7億元。台彩公司/提供

迎接端午節，台灣彩券公司今（2020）年祭出史上端午加碼總獎金跟加碼遊戲種類最多的重量級加碼方案，買彩券要注意哪些事？台彩公司提供下列七點小叮嚀。

一、大樂透端午加碼100組100萬為「買當期對當期」無法跨期對獎，期期買可增加中獎機會，並可使用預購方式購買。

二、消費者如有集資購買彩券，應事先保存集資購買的佐證資料，以備查，避免額外繳交贈與稅。

三、請妥善保管彩券：消費者購買後必須妥善保管自己的彩券，如有遺失、被盜或毀損，均不得兌領獎金。另外要特別提醒，列印彩券所使用的感熱紙如遇熱會變黑，故請注意避免將彩券保存在高溫的環境。

四、務必於兌獎期限內領獎：中獎彩券應在兌獎期限前完成兌領，如逾期未兌領將無法獎金將全數歸入公益盈餘。

五、未滿18歲不得購買或兌領彩券。

六、公益彩券僅限於實體通路以現金購買：公益彩券限於實體通路(公益彩券投注站或遊走型的刮刮樂經銷商)購買，目前無法在線上投注，如有在線上銷售公益彩券，均屬違法行為。

此外，公益彩券現以現金或單純具備儲值功能的悠遊卡購買，不能使用信用卡等信用交易。

消費者在購買彩券後請立即核對彩券的投注內容，如發現與自己的購買內容不符者，可於十分鐘內(但不得晚於當期銷售截止前)退、換彩券。

七、投注不過度，助人又樂己：公益彩券中獎與否純屬機率，消費者必須衡量自身財務狀況，切勿過度投注。

彩券 信用卡 高溫

延伸閱讀

迎端午 公益彩券這樣買最聰明

男自稱中頭獎600萬盼調監視器佐證 台彩：認券不認人

影／男誆兌獎順手牽羊 警逮雙北彩券大盜

養豬男中1億彩卷被上百位村民上門討錢 嚇到1個月不敢返家

相關新聞

財富預期調查 渣打：估台人耳順年擁財富兩岸三地最低、不到港一半

渣打集團昨（4）日發布《全球財富預期》調查報告，發現高達75％台灣受訪者面臨財富缺口，估計60歲財富巔峰時期推估握有的財...

國銀將就振興券綁信用卡方案投標 參與遴選

即將在7月1日開跑的振興三倍券，經濟部2日邀請國銀信用卡業者會商後，下周一（8）日，國銀將就振興券綁信用卡方案投標，參與...

金融業投入國旅和職訓 半年砸30億

國際疫情未穩定，行政院長蘇貞昌指示各部會協同支持國內旅遊市場。金管會主委黃天牧昨親自公布，預估從六月到十二月，全體金融業...

疫情衝擊 國銀4月海外獲利腰斬

國銀除積極配合紓困，同時也面臨海、內外獲利衝擊。金管會昨公布四月國銀獲利，海外分行四月獲利腰斬，今年前四月也比去年衰退逾...

新台幣開盤升值1.6分 一度來到29.850元

新台幣今天早盤以29.910元兌1美元，升值1.6分開出。

美中陷貿易僵局 投資人將再押注美元上漲

近來美元走貶，反映這個避險貨幣的魅力正隨著全球資金壓力緩解而消退；不過，路透訪調的分析師多認為，美中貿易僵局可能在未來六...

中信銀紓困貸款 展現數位力

中國信託商業銀行總經理陳佳文表示，勞工紓困貸款共110萬4,695人提出申請，中信銀行受理其中的25.6%，高居國內銀行...

中信銀設指揮中心 解決紓困貸款痛點

中國信託商業銀行個人金融副執行長楊淑惠表示，為讓申請勞工紓困貸款的客戶感到便利，且讓銀行同仁可因應龐大的申請案件，中信銀...

新壽喊降租 最高減30%

新光人壽加入降租送暖行列。新光金控暨新光人壽董事長吳東進昨（4）日預告，「我們公司最近也準備要降租」。據悉，新光三越百貨...

富邦金砸7億 挺活絡經濟

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，政府推出「振興三倍券」鼓勵民間消費，希望促進經濟活絡，富邦金控昨（4）日宣布，為積極響應政府政...

壽險業祭保單借款優惠

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，壽險業調降房租挺企業之外，金管會主委黃天牧昨（4）日下午舉行記者會，再宣布為挺政府紓困，有22...

渣打全球調查報告 75%國人面臨財富缺口

渣打集團昨（4）日發布《全球財富預期》調查報告，發現高達75％台灣受訪者面臨財富缺口，估計台灣60歲財富巔峰時期握有的財...

熱門新聞

勞退新制滿15年 首批6萬人領月退要再等等

怎麼用振興券賺最多？ 數學專家分析最不划算是它

三倍券、禮券傻傻分不清 消基會：問題出在這一千元

王世堅拿蔡英文12年前臉書 轟蘇貞昌看針孔看不到山洞

政院拍版7年砸百億吸半導體5G與AI大廠來台 亞馬遜、Google在爭取之列

蘋果換充電線 台廠迎商機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。