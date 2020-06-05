買公益彩券 台彩公司七點小叮嚀

迎接端午節，台灣彩券公司今（2020）年祭出史上端午加碼總獎金跟加碼遊戲種類最多的重量級加碼方案，買彩券要注意哪些事？台彩公司提供下列七點小叮嚀。

一、大樂透端午加碼100組100萬為「買當期對當期」無法跨期對獎，期期買可增加中獎機會，並可使用預購方式購買。

二、消費者如有集資購買彩券，應事先保存集資購買的佐證資料，以備查，避免額外繳交贈與稅。

三、請妥善保管彩券：消費者購買後必須妥善保管自己的彩券，如有遺失、被盜或毀損，均不得兌領獎金。另外要特別提醒，列印彩券所使用的感熱紙如遇熱會變黑，故請注意避免將彩券保存在高溫的環境。

四、務必於兌獎期限內領獎：中獎彩券應在兌獎期限前完成兌領，如逾期未兌領將無法獎金將全數歸入公益盈餘。

五、未滿18歲不得購買或兌領彩券。

六、公益彩券僅限於實體通路以現金購買：公益彩券限於實體通路(公益彩券投注站或遊走型的刮刮樂經銷商)購買，目前無法在線上投注，如有在線上銷售公益彩券，均屬違法行為。

此外，公益彩券現以現金或單純具備儲值功能的悠遊卡購買，不能使用信用卡等信用交易。

消費者在購買彩券後請立即核對彩券的投注內容，如發現與自己的購買內容不符者，可於十分鐘內(但不得晚於當期銷售截止前)退、換彩券。

七、投注不過度，助人又樂己：公益彩券中獎與否純屬機率，消費者必須衡量自身財務狀況，切勿過度投注。