迎端午 公益彩券這樣買最聰明

台灣彩券公司表示，今（2020）年端午加碼最受民眾歡迎的「大樂透」，將於6月9日加開「100組100萬元」，消費者購買當期大樂透，除了可以對例行開獎的頭獎至普獎外，還可以再對100組100萬元獎項，購買6月9日當期的大樂透，等於有101次對獎機會，中獎機會比平常高出許多，是最划算的購買時機。

6月9日加開的100組100萬，若未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組全數送出，或至7月10日活動結束為止。

這次活動為「買當期對當期」，無法跨期對獎，建議消費者將端午加碼的每一期大樂透買齊，才不會錯過億元頭獎及端午加碼獎金的機會。

台彩公司表示，特別推薦用「包牌投注」，就是包牌七個號碼，總共七注，只要350元，有可能一次中好幾個獎項，又有機會對中100組100萬元，非常划算。針對四類族群，提供聰明購買方式。

一、小資族：想要中大獎，預算又有限的小資族，加碼期間的每期大樂透都不能錯過，建議加碼期間每期都買一注，可以對億元頭獎、還能再對加碼100萬元獎項，這樣的買法不僅小資族能負擔、還有機會中大獎。加碼期間每期開獎的大樂透各買一注，共十期，總計500元。

二、主管族：加碼期間期期不錯過是中獎的基本必備，每期透過包牌方式購買，能夠提高中獎機會、還有可能一次中好幾個獎項，這樣的買法推薦給預算較為充足的主管族，將加碼期間每期開獎的大樂透，包牌七個號碼購買，每期350元，共十期，總計3,500元。

三、集資族：買彩券不僅能中大獎，還能增加親友的相處樂趣，尤其是加碼期間，透過集資、一起選號集氣中大獎，能將大家心拉得更近。建議揪親朋好友、團結力量大，用每個人的幸運號碼、生日等選號，沒有靈感也可以用電腦選號。

防疫期間為保持社交距離，亦可下載台彩App選號，將大家選的號碼透過App輸入選號、不用劃選號單，QR CODE掃描就完成投注，環保又方便。加碼期間建議揪十位親友，每人每期100元，共十期，總計1萬元。

四、內行族：端午加碼內行的還可以這樣買，今年端午加碼由「今彩539」和「39樂合彩」起跑，自6月1日起至6月13日連續12期加碼，兩款遊戲都是周一到周六開獎，且共用今彩539獎號，內行的消費者可以這樣買來提高自己的中獎率或中獎金額。

→今彩539同樣號碼買三注：加碼期間頭獎單注獎金從800萬元提高到1,000萬元，但因為頭獎訂有總獎金上限3,000萬元，每期頭獎中獎注數如超過三注，改依中獎注數均分3,000萬元。

聰明的消費者可用同樣的投注號碼，一次購買三注，除了有機會一舉獨得3,000萬元外，如果當期有超過三注中獎須均分時，依比率也可以分到比較多的獎金。

→39樂合彩包牌拚1,500元獎金：39樂合彩每注25元，每期都會開出五個獎號，以本次加碼的「二合」玩法而言，消費者只要買二個號碼，全部對中就可贏得每注25元的60倍獎金1,500元。由於單注售價較低，也很適合透過包牌增加中獎機率。

例如，用三個號碼包牌購買「二合」玩法，只要75元(包三個號碼的排列組合共三注)，對中1,500元獎金的機會就比其他人高出三倍；如包牌四個號碼，也只要150元(包四個號碼的排列組合共六注)，中獎機率可一舉提高六倍。