財富預期調查 渣打：估台人耳順年擁財富兩岸三地最低、不到港一半

渣打集團昨（4）日發布《全球財富預期》調查報告，發現高達75％台灣受訪者面臨財富缺口，估計60歲財富巔峰時期推估握有的財富，平均僅有87.7萬元（約新台幣2,622萬元），為兩岸三地華人圈中最低，甚至不到香港一半，也低於此次調查10個市場平均100萬美元。

渣打集團《全球財富預期》調查（Wealthy Expectancy Study），針對台灣、中國、香港在內等10個市場，涵蓋全球近萬名的新興富裕族群（資產80萬到300萬元）、富裕族群（300萬到3,000萬）、高資產族群（3,000萬）以上三種不同財富階段的受訪者。渣打在這10個市場的深入瞭解，遠遠地超越其他金融機構，特別是對亞洲、中東和非洲。

在報告中調查，台灣收訪者預期自己60歲時候的財富巔峰值時段，會握有多少財富？預期結果出乎意外，平均僅有87.7萬元（約新台幣2,622萬元），遠低於香港的249.7萬美元、中國的217.2萬美元，是兩岸三地華人圈最低，也遠低於全球平均100萬美元。

其中香港地區平均財富巔峰值249.87美元，是此次調查的10個市場中最高，第二高為新加坡的240.6萬美元，第三高為中國，台灣排行第六名。

渣打銀指出，這代表，多數台灣人在60歲時候預期擁有的財富巔峰值，將並不足以支付理想的生活品質。評估的財富巔峰值，是根據收入與資產現況、存款、退休基金以及投資等多項要素平均。

調查中發現，在台灣，三種不同族群每個月目前投資金額，以高資產族最高，高資產族每個月投資金額佔收入比重達到17％、平均金額為新台幣4.2萬元，新興富裕族群平均每月約投入所得的15%（平均新台幣1.5萬元）在投資，富裕族群約12%（平均新台幣2.9萬元）。

渣打銀行優先理財客群暨分行通路管理處主管王開平表示，「從調查結果可以發現，即便是富裕或高資產族群，隨著總體經濟的變化，也無法確保未來財富與生活品質無虞，銀行必須提供客戶全方位理財規劃與諮詢服務，協助他們達成理想中的財富目標。