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國銀將就振興券綁信用卡方案投標 參與遴選　

經濟日報 / 記者楊筱筠/台北即時報導

即將在7月1日開跑的振興三倍券，經濟部2日邀請國銀信用卡業者會商後，下周一（8）日，國銀將就振興券綁信用卡方案投標，參與遴選，預期入選銀行給予用信用卡買振興券卡友回饋至少5％起跳。

經濟部希望國銀業者以投標方式，爭取振興券綁信用卡資格銀行，已經提供標單，並希望業者提供創新的信用卡支付方案，因規定下周一就必須投標，各國銀業者僅有5天的準備時間，近期無不卯足全力，持續討論準備。

經濟部此次希望國銀業者以投標方式，爭取振興券綁信用卡銀行，是因為也可藉次讓銀行系統精進，能即時與經濟部平台介接，例如未來提供民眾可以自由選擇銀行信用卡振興券方案，假設選定後，又發現第二家銀行比較優惠，也可以跳到第二家，第一家選定銀行自動作廢，但必須經由系統介接到經濟部平台，不過業者認為，民眾會先比較好最優惠銀行信用卡專案再使用，出現跳槽機率不高。

此外，銀行會基於市場競爭與自家能力，提出最有競爭力的優惠方案。國銀業者多認為，此次參與遴選，主要追求的是銀行品牌以及趁勢擴大信用卡市場。

目前擬參加的國銀，規劃提出的信用卡買振興券回饋方案，推估最低應會5％起跳，而大型發卡銀行預計應都會參與下周一的投標，小型銀行則必須視自身能力而選擇。

在經濟部尚未遴選出銀行前，台新銀已經先跑，3日推出新方案，直接給出300元刷卡回饋、早鳥加碼回饋首筆100元再送100元，並加碼給予特定管道刷卡優惠，總計回饋最高可以達到38％。

台灣Pay搭配八大公股行庫，包括台灣銀行、土地銀行、彰化銀行、台灣企銀、合庫商銀、華南銀行、一銀以及兆豐銀，民眾消費3,000元可以獲得政府提供的2,000元回饋，再加上台灣Pay加碼禮300元、新戶首刷禮100元以及店家優惠最高八折回饋600元，總計回饋可以達到3,000元。

信用卡 經濟部 振興券

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