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美中陷貿易僵局 投資人將再押注美元上漲

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

近來美元走貶，反映這個避險貨幣的魅力正隨著全球資金壓力緩解而消退；不過，路透訪調的分析師多認為，美中貿易僵局可能在未來六個月讓美元的避險押注重新出現。

路透訪調50位分析師中，約六成認為美元在未來六個月傾向走貶；不過，逾七成認為，美國與中國大陸之間的僵局，促使投資人重新押注美元上漲的可能性「很高」。

全球多數主要貨幣和新興貨幣兌美元近來走高，美元指數已自3月時的高點挫跌約5%；當時，新冠肺炎疫情引發的恐慌衝擊金融市場，推升美元。

儘管預期經濟復甦步調緩慢，美中緊張升溫的疑慮加劇，美國各地爆發抗議活動，且疫情感染人數升高，全球股市仍在3日觸及三個月高點，主因貨幣政策和財政刺激措施為投資人帶來信心。

上述風險通常有助美元走強，但路透訪調的分析師普遍預期美元繼續走貶，因為預期多數主要國家的央行將繼續購買公債和其他金融資產。

荷蘭合作銀行外匯策略部門主管佛利表示：「地緣政治和經濟方面的消息，與目前市場的狀況明顯脫節；市場對全球經濟的疑慮，已被大量流動性和貨幣刺激方案抵銷。負面風險確實存在，經濟正陷入深度衰退，可能在未來幾個月傷害投資人信心，但目前量化寬鬆提供的流動性，有如為市場打了一針嗎啡。」

疫情 荷蘭

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