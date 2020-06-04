影／金管會主委：60萬名金融員工將投入國旅30億元預算

金管會主委黃天牧今（4）日親自主持會議宣布，在疫情趨緩下，國內將於6月7日解封，據金管會初步調查了解，目前各金融機構於6月至12月間所規劃的員工國內活動，包括觀光旅遊、會議活動、教育訓練等，預計將投入新台幣30.32億元，提供約60萬名金融機構從業人員在國內從事相關活動使用，希望透過這些人及資金投入所帶來的效果，加大振興國內經濟活動，減緩疫情對實體經濟所帶來的影響。

黃天牧指出，金融業的營運資金來自於社會大眾，應善盡公益及社會關懷，近期許多金融機構主動計畫將員工年度旅遊由國外改為國內，藉以提振國內旅遊與經濟，金管會對此表示樂觀其成。

60萬名金融機構從業人員（包含銀行業15.42萬人、證券及期貨業433萬人、保險業39.76萬人），在國內從事相關活動使用，希望透過人員及資金投入所帶來的效果，有助於加大振興國內經濟活動，減緩疫情對實體經濟所帶來的影響。

黃天牧特別感謝各金融業者能同舟共濟，充分發揮企業社會的責任，協助政府各項紓困及振興措施，帶動金融成長，同時創造出多贏的成果。