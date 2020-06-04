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政院要求挺國旅 全台金融業狂砸30.32億給員工旅遊

4月疫情衝擊 國人刷卡額創金融海嘯以來最大跌幅

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

國銀除積極配合紓困，同時也面臨海、內外獲利衝擊。金管會昨公布4月國銀獲利，海外分行4月獲利腰斬，今年前4月也比去年衰退逾3成；另4月國人簽帳金額年減逾2成，創下金融海嘯以來最大衰退幅度，近2個月就減少624億元。

根據金管會銀行局統計，四月銀行信用卡簽帳金額也受到疫情影響，疫情導致民眾無法出國、不出門消費，導致四月簽帳金額2282億元，年減高達20%，創下自金融海嘯以來最大減幅，合計光三、四月簽帳金額，就比去年減少624億元，連續兩個月都呈現衰退。

銀行局官員表示，主要是受到疫情影響，國人近兩、三個月無法出國旅遊也減少外出吃飯，導致海外消費與餐飲支出的刷卡幾乎沒有，因此近兩個月簽帳金額大幅衰退。但隨著振興券與國旅優惠將推出，官員認為暑假到來簽帳金額可望回升。

海外部分，國銀四月海外分行獲利14億元，比起3月減少38.6%，更比起去年衰退57.8%。若以今年前4月來看，海外分行獲利95.6億元，年減幅度也高達31.4%。國銀4月共獲利304.4億元，小幅年增0.5%，今年前四月國銀共賺1113.8億元，則年減12.8%。

銀行局表示，今年前四月受到疫情影響，市場波動加大，導致國銀金融資產利益評價縮減，但四月股市回升後，從四月獲利來看已有所改善，金融資產利益評價已轉虧為盈，投資收益也有增加；海外分行獲利大減，則主要是因利息淨收益減少與提列備抵呆帳增加所致，以投資收益來說，今年前4月海外分行已減少6億元。

疫情 金融海嘯 信用卡

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