六十萬金融大軍消費提振經濟 黃天牧：樂觀其成

金管會主委黃天牧今天在例行記者會中表示，在疫情趨緩下，國內將於6月7日解封，除了中央疫情指揮中心推動的防疫新生活，行政院也推出刺激消費措施來提振國內經濟景氣，而金管會對於各金融業在疫情期間，規劃員工旅遊與教育訓練等方式來協助提振經濟的作法表示相當支持。

黃天牧指出，金融業的營運資金來自於社會大眾，應善盡公益及社會關懷，近期許多金融機構主動計畫將員工年度旅遊由國外改為國內，藉以提振國內旅遊與經濟，金管會對此表示樂觀其成。

依據金管會初步調查了解，目前各金融機構於6月至12月間所規劃的員工國內活動，包括觀光旅遊、會議活動、教育訓練等，預計將投入新台幣30.32億元，提供約60萬名金融機構從業人員在國內從事相關活動使用，希望透過這些人及資金投入所帶來的效果，加大振興國內經濟活動，減緩疫情對實體經濟所帶來的影響。