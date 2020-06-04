證券業挺國旅 券商公會：旗下會員積極規劃中
證券業挺國旅！券商公會今（4）日宣布，為提振國內經濟發展，旗下各會員公司已主動積極規劃員工國旅等活動，至於今年會員代表及理監事旅遊聯誼活動，也將改為國內旅遊。
考量國內疫情趨穩，為支持國內旅遊，提振經濟發展，券商公會已通知會員公司應多加鼓勵或舉辦員工國內旅遊活動，內部員工基礎訓練、專業訓練或主管進修訓練，亦鼓勵同步規劃辦理。
券商公會表示，經初步了解，各會員公司均已主動積極規劃中。
此外，為響應政府鼓勵國內觀光旅遊，券商公會理事會也通過今年會員代表及理監事旅遊聯誼活動，全部改為辦理國內旅遊。
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