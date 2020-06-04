證券業挺國旅 券商公會：旗下會員積極規劃中

媒體報導自7月1日起，金管會提前同步調降新台幣，與外幣保單的責任準備金利率。未來，不只導致儲蓄險變貴、持有利變型保單者荷包縮水，民眾最常購買的終身險也將漲價，不管是終身壽險、終身醫療險、終身健康險等，尤其以年紀輕的被保險人投保終身險影響最大。

2020-06-04 16:10