政院要求挺國旅 金融業狂砸30.32億給員工旅遊

行政院長蘇貞昌今指示，國際疫情未穩定，請各部會把每年1700多萬出國旅遊人次，引導到國內旅遊市場。金管會主委黃天牧今親自公布，預估從6月到12月，全體金融業將花費30.32億元，給予六十萬名金融業員工在國內從事員工旅遊或教育訓練用。

黃天牧表示，行政院已指示，在國內疫情趨穩下，以「邊境風險嚴管、國內鬆綁」為原則，6月7日將解封，近期也開始推動防疫新生活運動及振興措施。近期已有金融機構主動計畫將員工年度旅遊由國外改為國內，以提振國內旅遊及經濟，金管會樂觀其成。

根據金管會統計，各金融機構預估今年在6月至12月期間所規劃的員工國內活動，包括觀光旅遊、會議活動、教育訓練等，預計將投入30.32億元，提供約60萬名金融機構從業人員在國內從事相關活動使用。

其中，銀行業的15.42萬人將花費13.6億元，保險業的39.67萬人也預估花費13.57億元，證券及期貨業4.33萬人預估將花費1.85億元，金控與其他子公司預估花費0.59億元。此外，四大會計師事務所，包含勤業眾信、資誠、安侯建業、安永等，預估也將花費0.67億元。

黃天牧強調，希望透過人員及資金投入所帶來的效果，有助於加大振興國內經濟活動，減緩疫情對實體經濟所帶來的影響。針對金融業自發性推動員工旅遊等各項國內活動，「我高度肯定金融業這項措施。」