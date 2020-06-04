疫情衝擊消費 4月國人刷卡衰退二成、11年來最慘

新冠肺炎疫情延燒，衝擊國人消費，金管會銀行局今（4）日公布4月最新信用卡統計，國人4月刷卡金額2,062億元，較去年同期減少逾二成，創下自2009年、近11年來最大衰退幅度，為金融海嘯以來最慘。

據金管會銀行局統計，2020年4月信用卡簽帳金額2,062億元，較3月減少220億元，一反過去年年成長的態勢，銀行局官員表示，主要受新冠肺炎疫情影響，衝擊民眾消費動能，旅遊餐飲支出減少所致。

而且跟國人去年同月刷卡2,578億元相較，衰退幅度達到20.2%，更是2009年元月年減20.85%以來的單月最大衰退幅度紀錄。不過銀行局官員也強調，此次國人刷卡大減是受新冠疫情短期現象影響， 也希望將來疫情減緩後，政府相繼祭出經濟振興方案，可望帶動國內消費循環再度上升。

據了解，過去3~5月逢櫻花季國人瘋出國賞櫻，今年受疫情影響，影響民眾外出、出國旅遊等消費意願，對國銀刷卡情況衝擊很大。

不過相較於信用卡的衰退，今年4月電子支付業者的代收付實質交易款項金額37.2億元，卻較上月持續成長，較去年同期成長15.17%。主要因為電支主要是在國內小額消費為主，因此受疫情影響反而比較小。

此外街口支付4月使用人數達到233.6萬人，是第一次超越Line Pay一卡通的人數229.2萬人，再度榮登國內電支第一名

此外，就個別發卡銀行來看，4月的「刷卡王」再度由國泰世華銀行拿下，刷卡金額達385.93億元，玉山銀305億元居次、中信銀近292億元排名第三。此外匯豐銀以新發行9.58萬張的發卡量搶下「發卡王」寶座，主要要跟華航合作聯名卡到期換成新卡所致。凱基銀因京華城聯名卡到期，有換卡的情況，因此出現9萬多張的停卡數。