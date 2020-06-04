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疫情趨勢 國銀4月獲利大增
金管會今（4）日公布本國銀行最新營運概況，因疫情趨勢，國銀4月單月獲利304億元，比前一個月大增122億元，大增67.3%。
金管會表示，今年4月國銀稅前盈餘304億元，比3月成長67%；若跟去年同期相比，也微幅增加0.5%。
金管會銀行局副局長黃光熙表示，到今年4月底止，本國銀行放款總餘額30兆3856億元，較上月底增加849億元。
逾期放款金額為737億元，較上月底增加3億元；逾期放款比率為0.24%，與上月底相同，較去同期減少0.01個百分點。
此外，4月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為571.84%，較上月底增加2.01個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，應屬穩健。
金管會表示，將持續督促銀行提昇資產品質及健全財務結構。
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