擴大紓困　保單借款全體壽險公司降息0.5%

繼壽險業降租後，金管會昨宣布擴大紓困方案，針對受疫情影響的保戶，全體壽險公司保單借款至少調降利率0.5%，適用期間6個月，目前保單借款利率約2%至6.9%，調降後約1.5%至6.4%，初估全體壽險業約會減少15億元收入。

金管會保險局局長施瓊華表示，壽險業主動提出保單貸款的優惠措施，針對符合一定紓困資格條件的保戶，例如防疫相關醫療人員、確診患者、居家隔離者、居家檢疫者、受疫情影響而非自願性失業或放無薪假的勞工，全體22家壽險公司至少調降0.5%。

施瓊華說明，如果是已經調降利率多於0.5%的壽險公司，仍可以保持優惠利率，適用期間約6個月，但部分保險公司是申請核定後6個月適用，部分保險公司是採優惠到年底。

根據保險局統計，截至今年4月底保單貸款金額約6147億元，而目前利率約2%至6.9%，全體壽險調降利率0.5%且實施半年，初估全體壽險將減少15億收入。施瓊華也強調，這次保單貸款利率調降，主要是業者自主性的降息，所以不是政府補貼，是壽險對保戶提出的措施。

金管會表示，保險業過去為因應疫情衝擊，已提供保戶續期保險費緩繳、保險單借款利息展延，並提供購屋貸款客戶調降貸款利率等紓困措施，保險業為進一步幫助保戶減緩受到疫情衝擊情形，主動針對保戶辦理保險單借款者提供保險單借款利率調降的紓困措施。