疫情過後 吳東進:金融業將更科技化
國內疫情雖趨緩，但經濟考驗才剛開始。新光金董事長吳東進今表示，疫情時裁員的企業，疫情後恐也回不來，該倒的就會倒，而金融業雖受影響程度小，但未來會走向更自動化與科技化。
吳東進表示，疫情改變許多人的人生觀與投資觀，很多產業都出現從未發生的狀況，例如旅館業，從來沒有想過客人會完全沒有，但業主還是要固定付員工薪水，壽險業也首次遇到有房客要求降租，各壽險都「你看我、我看你」，因為這是長期在出租不動產的壽險公司第一次碰到的情況。
疫情也影響新光人壽去年投資打造的新板傑仕堡商旅與樂齡宅，原定今年要招租或開業，吳東進無奈表示：「生不逢時。」原本目標樂齡宅年底前出租率要達到三成，但受到疫情影響，難度提高很多，商旅也因為國外旅客不來而影響住房率。而振興三倍券將於7月15日推出，內部將討論各種優惠方案來搭配振興券與國旅優惠，吸引人潮到新板傑仕堡。
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