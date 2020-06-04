解封拼經濟 銀行業下半年旅遊消費振興經費上看20億元

銀行公會今天舉辦「平安出遊 快樂消費 協力振興」記者會，銀行公會理事長呂桔誠指出，統計至3日止，整體銀行提出下半年員工旅遊、消費及振興的經費，已經達到13.6億元，各銀行後續還會加碼，預計年底前整體銀行的振興經費上看20億元。

今天各銀行董事長，包含台灣銀行董事長呂桔誠、兆豐銀行董事長張兆順、合庫銀行董事長雷仲達、第一銀行董事長廖燦昌、華南銀行董事長張雲鵬、土地銀行董事長黃伯川、國泰金融控股公司總經理李長庚，以及元大金控董事長王榮周，以常務理監事的身份出席銀行公會記者會。金管會銀行局副局長莊琇媛也代表主管機關，出席致詞。

各家銀行每年都會編列預算，舉辦員工旅遊、家庭日、教育訓練、激勵獎勵與文康藝文公益活動等，呂桔誠表示，因上半年受到疫情干擾，很多活動都無法舉行。隨著疫情趨緩，一旦解封，在做好疫情指揮中心防疫措施的前提下，下半年可以開始舉辦各項活動，感謝員工在紓困期間的辛勞，也振興經濟帶動復甦，「大家都悶壞了」。

各銀行各項活動下半年恢復舉辦外，今年銀行各項海外活動經費全數移回台灣，刺激內需；銀行除了執行既有預算外，還會加碼補助。

李長庚表示，觀光旅遊受疫情影響最重，今年整體金控所有海外旅遊費用會移往國內，總計有4.4億元。還會推出信用卡促刷優惠方案，鼓勵民眾消費，未來振興三倍券可以利用國泰世華ATM提領回饋金，並搭配酷碰優惠券。

黃伯川表示，解封後會舉辦一系列的活動，包括戶外踏青、恢復書畫展演走廊、體育球隊教學、文康休閒、員工旅遊等活動，並支持在地產業，總經費預估5800萬元。張雲鵬及王榮周表示，不但恢復舉辦各項活動，還會加碼，估計預算分別是1.5億元及1.2億元。

張兆順表示，先前紓困如火如荼、銀行不眠不休，而今防疫紓困終於走到振興，經濟恢復是最終目的。過去為了防疫所有活動暫停，解封後銀行員工自強活動將盡快恢復、員工旅遊贊助從3千元提高到4千元，還有員工旅遊消費補助、音樂會、體育贊助活動等，預計經費1.1億元。信用卡配合提供旅遊加碼優惠，台灣pay會配合振興三倍券優惠，有很多加碼活動，「預算只會比去年多，不會比去年少」。

雷仲達表示，7月中開始將舉辦北中南6、7場活動，除台灣pay配合加碼外，信用卡會有早鳥優惠，並積極協助產業，希望經濟動能盡快恢復。廖燦昌表示，下半年各項理財激勵、文康休閒活動等預算1.4億元。配合台灣pay，提供10％回饋金，300元，再加碼合作廠商最高回饋6.6％。