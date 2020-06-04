快訊

茂德入主東森電視爆內線交易 檢調兵分18路搜索約談

柔性政變徵兆？美國防部長急著切割川普

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解封拼經濟 銀行業下半年旅遊消費振興經費上看20億元

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
銀行公會理事長呂桔誠率常務理監事，今天舉辦「平安出遊 快樂消費 協力振興」記者會。記者沈婉玉／攝影
銀行公會理事長呂桔誠率常務理監事，今天舉辦「平安出遊 快樂消費 協力振興」記者會。記者沈婉玉／攝影

銀行公會今天舉辦「平安出遊 快樂消費 協力振興」記者會，銀行公會理事長呂桔誠指出，統計至3日止，整體銀行提出下半年員工旅遊、消費及振興的經費，已經達到13.6億元，各銀行後續還會加碼，預計年底前整體銀行的振興經費上看20億元。

今天各銀行董事長，包含台灣銀行董事長呂桔誠、兆豐銀行董事長張兆順、合庫銀行董事長雷仲達、第一銀行董事長廖燦昌、華南銀行董事長張雲鵬、土地銀行董事長黃伯川、國泰金融控股公司總經理李長庚，以及元大金控董事長王榮周，以常務理監事的身份出席銀行公會記者會。金管會銀行局副局長莊琇媛也代表主管機關，出席致詞。

各家銀行每年都會編列預算，舉辦員工旅遊、家庭日、教育訓練、激勵獎勵與文康藝文公益活動等，呂桔誠表示，因上半年受到疫情干擾，很多活動都無法舉行。隨著疫情趨緩，一旦解封，在做好疫情指揮中心防疫措施的前提下，下半年可以開始舉辦各項活動，感謝員工在紓困期間的辛勞，也振興經濟帶動復甦，「大家都悶壞了」。

各銀行各項活動下半年恢復舉辦外，今年銀行各項海外活動經費全數移回台灣，刺激內需；銀行除了執行既有預算外，還會加碼補助。

李長庚表示，觀光旅遊受疫情影響最重，今年整體金控所有海外旅遊費用會移往國內，總計有4.4億元。還會推出信用卡促刷優惠方案，鼓勵民眾消費，未來振興三倍券可以利用國泰世華ATM提領回饋金，並搭配酷碰優惠券。

黃伯川表示，解封後會舉辦一系列的活動，包括戶外踏青、恢復書畫展演走廊、體育球隊教學、文康休閒、員工旅遊等活動，並支持在地產業，總經費預估5800萬元。張雲鵬及王榮周表示，不但恢復舉辦各項活動，還會加碼，估計預算分別是1.5億元及1.2億元。

張兆順表示，先前紓困如火如荼、銀行不眠不休，而今防疫紓困終於走到振興，經濟恢復是最終目的。過去為了防疫所有活動暫停，解封後銀行員工自強活動將盡快恢復、員工旅遊贊助從3千元提高到4千元，還有員工旅遊消費補助、音樂會、體育贊助活動等，預計經費1.1億元。信用卡配合提供旅遊加碼優惠，台灣pay會配合振興三倍券優惠，有很多加碼活動，「預算只會比去年多，不會比去年少」。

雷仲達表示，7月中開始將舉辦北中南6、7場活動，除台灣pay配合加碼外，信用卡會有早鳥優惠，並積極協助產業，希望經濟動能盡快恢復。廖燦昌表示，下半年各項理財激勵、文康休閒活動等預算1.4億元。配合台灣pay，提供10％回饋金，300元，再加碼合作廠商最高回饋6.6％。

疫情 國泰金融控股 三倍券 疫情紓困

延伸閱讀

國內振興動起來 全體銀行將砸20億元助陣

信託公會射三箭 響應興利

國泰金帶頭救國旅 預算4.4億

信託2.0 信託公會朝3面向推動全方位安養信託

相關新聞

沒有保險萬萬不能 專家分析這幾種常見保險「有雷」

媒體報導自7月1日起，金管會提前同步調降新台幣，與外幣保單的責任準備金利率。未來，不只導致儲蓄險變貴、持有利變型保單者荷包縮水，民眾最常購買的終身險也將漲價，不管是終身壽險、終身醫療險、終身健康險等，尤其以年紀輕的被保險人投保終身險影響最大。

擴大紓困　保單借款全體壽險公司降息0.5%

繼壽險業降租後，金管會昨宣布擴大紓困方案，針對受疫情影響的保戶，全體壽險公司保單借款至少調降利率0.5%，適用期間6個月...

解封拼經濟 銀行業下半年旅遊消費振興經費上看20億元

銀行公會今天舉辦「平安出遊 快樂消費 協力振興」記者會，銀行公會理事長呂桔誠指出，統計至3日止，整體銀行提出下半年員工旅...

傳吳自心將接期交所董座 內部準備簡報迎新官上任

市場盛傳期交所董事長內定將由520之後卸任的財政部前次長吳自心接任，期交所內部正為了迎接新董座，著手整理資料，對新董座進...

官員：直接紓困特定產業

新冠肺炎疫情造成全球大鎖國，為史上頭一遭，押寶中央銀行6月持續調降利率救市的金融圈人士認為，國內實施無薪假的企業家數超過...

中信成癮防制研究中心 揭牌

【記者楊筱筠╱台北報導】國內毒癮犯再犯率居高不下，根據法務部最新統計，台灣近十年來毒癮再犯機率高達36.6%。為有效解決...

央行定存單得標利率 新低

台灣金融市場資金充裕，中央銀行昨（3）日標售364天期定存單，得標利率落於0.333%，不僅低於市場預期，還跌破2016...

南山繪藍圖 點出營運四方向

南山人壽昨（3）日舉行股東會，由董事長陳棠主持，會中承認2019年合併稅後純益及合併資產總值...

元大壽永續 減碳行動獲BSI認證

身為地球公民的一份子，元大人壽在母公司元大金控帶領下，秉持永續經營的理念，持續朝低碳企業目標邁進，以期達成企業與環境永續...

熱錢湧入 台幣一度強升1.38角

熱錢湧入、台北股匯市昨（3）日上演歡慶大漲行情。國際美元疲軟，加上台股指數大漲，熱錢左手進場買股、右手也持續匯入，新台幣...

彰銀前十大股東名冊公告 謝金河：吳東亮應考慮退出

進入股東會召開熱季，各公司也陸續公告股東名冊，財信傳媒董事長謝金河今(3)日在臉書貼文表示，看了彰銀公告的前十大股東名冊...

名家觀點／鮑爾會施行負利率政策嗎?

新冠疫情重創全球經濟，美國聯準會將基準利率降至零利率區間，更執行史上前所未有的無限QE政策，聯準會近期雖一再表明負利率仍...

熱門新聞

蔡英文主席跨時空打臉振興三倍券：發券不如直接給現金

勞退新制滿15年 首批6萬人領月退要再等等

3倍券禁電商又轉彎 認統編改成認平台

王世堅拿蔡英文12年前臉書 轟蘇貞昌看針孔看不到山洞

振興三倍券 苦苓：給你錢還不爽現在是怎樣？

怎麼用振興券賺最多？ 數學專家分析最不划算是它

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。