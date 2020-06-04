富邦金控宣布近7億元投入國旅 促進消費、振興經濟

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，政府推出「振興三倍券」鼓勵民間消費，希望促進經濟活絡，富邦金控今天宣布，金控與旗下子公司將今年度員工旅遊補助、績優員工競賽獎勵及激勵旅遊、教育訓練及會議活動等預算投入國內旅遊與消費，共計約5.8萬名員工，預估總投入金額達近7億元，期盼為下半年國內消費注入活水。

富邦金控子公司富邦人壽今年下半年績優業務員競賽獎勵及激勵旅遊規模高達3.5億元，預估超過4,500人(含親友眷屬)投入國內旅遊、促進消費，且一年一度的績優業務員表揚大會，也特別結合誓師大會改於7月上旬起分北中南共舉行6場活動，以行動力挺國旅，為台灣後疫情階段的經濟振興盡份心力。

此外，富邦人壽今年1-5月國外獎勵旅遊因疫情取消，規劃將直接發出2.2億元獎勵金現金，再加計全年相關教育訓練及會議活動等預算，共計高達6億元預算可望投入國內旅遊及鼓勵同仁國內消費。

除了富邦人壽之外，富邦金控旗下其他子公司，包括台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信等也有志一同，將團體旅遊、員工旅遊補助、教育訓練及會議活動等約近1億元預算，投入國內消費及旅遊，期望藉由企業拋磚引玉的影響力支持台灣產業。

國泰金控5月底已先行宣布霖園集團企業旗下16家公司、逾5萬員工年度員工旅遊、績優獎勵國內外旅遊、職工福利會等旅遊年度預算投入國旅，總體預算逾4.4億元。國泰金表示，以往上述旅遊行程皆有國外選項，這波疫情感受到百業都受到衝擊，近期國內疫情逐趨穩定，因此把集團預算全數投入國旅計畫，用行動、消費力挺國內觀光相關產業。

英國保誠人壽今天也宣布，下半年的活動將按照原定計畫如火如荼的籌辦，包括一年一度的主管外訓會議，與合作夥伴的研討會以及H2G一起好幸福保戶活動等。

保誠人壽也將於下半年號召同仁舉辦志工活動，展現保誠人關懷環境、回饋社會的的行動力。員工家庭親子日活動，也將於下半年如期舉行，鼓勵同仁們善用年假安排與家人出遊，藉由旅行轉換心境、釋放壓力，更能以實質行動支持台灣經濟發展。