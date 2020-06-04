壽險挺紓困 保單借款降息半年最低利率下探1.5%

新冠肺炎衝擊國內經濟，繼調降房租挺企業外，金管會主委黃天牧今（4）日下午舉行記者會，再宣布為挺政府紓困，已有高達22家壽險公司祭出保單借款優惠，目前多數降幅至少0.5個百分點，且適用期至少6個月，最低利率已下探1.5%。希望幫保戶渡過新冠疫情這段時間的難關。

且截至4月底止，國內保單借款餘額高達6,147億元左右，目前相關紓困措施，都是由壽險公司自主補貼，政府並沒有出錢。不過保險局長施瓊華補充，需符合一定紓困資格條件，包括防疫相關醫療人員、新冠肺炎確診患者、居家隔離、居家檢疫、受疫情響而非自願失業或放無薪假之勞工，提供未來一定期間內調降所適用的保單借款利率，各公司提供條件不同，但期這樣的措施提供給保戶相當的協助，金管會將持續督導保險業落實辦理該等措施。

施瓊華也表示，目前市場普遍平均保單借款利率為2~6.9%。若符合一定條件且降息至少0.5個百分比，亦即壽險業紓困民眾的保單借利利率將降至1.5~6.4%左右，不過只適用半年左右。假設民眾向壽險公司保單借款100萬元來試算，調降年息0.5%個百分比，可省下至少2.5萬元。

施瓊華亦說，保險公司繼降租之後，壽險業提出給保戶提供保單借款利率調降紓困措施，也針對受疫情影響保戶並辦理保險單借款者，提供保險單借款利率調降、續期保費緩繳、保單借款利息展延，以及提供購屋貸款客戶降貸款利息等紓困方案，希望幫保戶渡過新冠疫情這段時間的難關，金管會對此表示肯定。