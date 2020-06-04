金融業投入30.32億元 60萬從業人員國內旅遊振興經濟
新冠肺炎疫情爆發以來，各國採取邊境封鎖措施，出國旅遊相對不方便，多家金控響應政府振興經濟促進消費，將以往員工海外獎酬旅遊，改為國內旅遊，根據金管會統計，金融業預計將投入30.32億元，提供金融業從業大軍60萬人，從6月7日起到12月，從事旅遊和教育訓練等國內活動。
隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，政府推出振興三倍券鼓勵民間消費，希望促進經濟活絡，多家金控陸續宣布，為積極響應政府政策，旗下子公司將今年度員工旅遊補助、績優員工競賽獎勵及激勵旅遊、教育訓練及會議活動等預算投入國內旅遊與消費，其中又以每年都會慰勞績優人員出國旅遊的壽險公司，人數最多。
根據金管會初步調查，60萬金融從業人員投入國內旅遊教育訓練者，包含銀行業15.42萬人，證券及期貨業4.33萬人，保險業39.76人。
金管會主委黃天牧表示，感謝金融業自動自發推動員工旅遊等國內活動，同舟共濟發揮社會責任，協助政府各項紓困與振興措施，進而促進國內經濟儘快恢復榮景。
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