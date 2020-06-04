黃天牧：解封後 金融業將投入國旅30多億元

金管會主委黃天牧今（4）日親自宣布，根據金管會調查，金融業在6月到今年12月規劃的員工國內活動，包括觀光旅遊、會議活動及教育訓練等，合計將投入30.32億元，以實際行動，加大振興國內經濟活動。

黃天牧表示，行政院已揭示，在國內疫情趨穩下，以「邊境風險嚴管、國內鬆綁」為原則，6月7日將解封，近期也開始推動防疫新生活運動及推出刺激經濟、振興經濟等相關措施，以提振國內經濟景氣。

金融業的營運資金來自於社會大眾，應誠信經營，善盡公益及社會關懷，並充分支持產業發展。近期已有金融機構主動計畫將員工年度旅遊由國外改為國內，以提振國內旅遊及經濟，金管會表示樂觀其成，也很支持各金融機構規劃在國內舉辦員工旅遊等各項活動。

依據金管會初步調查，目前各金融機構在6月至12月間所規劃的員工國內活動，包括觀光旅遊、會議活動、教育訓練等，預計將投入30.32億元，提供約60萬名金融機構從業人員（包含銀行業15.42萬人、證券及期貨業433萬人、保險業39.76萬人），在國內從事相關活動使用，希望透過人員及資金投入所帶來的效果，有助於加大振興國內經濟活動，減緩疫情對實體經濟所帶來的影響。

針對金融業自發性推動員工旅遊等各項國內活動，金管會感謝各金融業者能同舟共濟，充分發揮企業社會責任，支持協助政府各項舒困及振興措施，進而促進國內經濟儘速恢復榮景，帶動金融成長， 創造多贏成果。