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各國漸放寬 陳時中談互惠：非你全開我就全開

國內振興動起來 全體銀行將砸20億元助陣

經濟日報 / 記者陳美君林子桓／即時報導
銀行公會今（4）日舉行「平安出遊·快樂消費·協力振興」記者會，出席人員包括：銀行局代表、公會理事長以及常務理事等人。記者林子桓／攝影
銀行公會今（4）日舉行「平安出遊·快樂消費·協力振興」記者會，出席人員包括：銀行局代表、公會理事長以及常務理事等人。記者林子桓／攝影

國內已逐漸走入振興階段，各家銀行為體恤辛勞的員工，開始執行年度員工福利預算，也可刺激國內消費成長，初步估計，全體銀行共砸下13.6億元預算。銀行公會理事長呂桔誠指出，數據僅截至3日，預計各家銀行還會加碼，有望上看20億元。

其實各家銀行每年都會編列員工補助、激勵活動預算，由於上半年受到疫情干擾，無法舉行，預算除了保留展延時間外，更有兩大特色，一、將今年海外活動經費全數移回台灣，刺激內需；二、部分銀行除了執行既有預算外，還有加碼補助員工消費金。

銀行公會今（4）日舉行「平安出遊·快樂消費·協力振興」記者會，與會人員包括呂桔誠、土銀董座黃柏川、合庫董座雷仲達、華南董座張雲鵬、第一金董座廖燦昌、兆豐金董座張兆順、國泰金總經理李長庚、銀行局副局長莊琇媛等人。

各家代表也於會中宣布各家目前的預算，大多落在1億元左右。莊琇媛也公布，截至3日統計，初估全體銀行共將砸下13.6億元預算，預算活動包括：員工旅遊、員工補助金、教育訓練以及其他聯誼活動等，除了可以刺激國內消費外，還可以刺激文康、觀光旅遊等產業。

國泰金 兆豐金 疫情

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