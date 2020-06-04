三倍券回饋將可以領現金 鎖定三銀行ATM

行政院2日公布「振興三倍券」，透過信用卡、電子支付、電子票證消費滿3,000元，就可回饋2,000元，2,000元除進入使用的支付工具帳戶外，也可選擇從ATM領現金；目前鎖定三家銀行，未來民眾只要到這三家銀行的ATM，都可領出2,000元現金。

據了解，這三家主要是在超商設有ATM的銀行，包括中信、國泰世華及台新銀行。根據經濟部規劃，會找這三家銀行，主要是考量民眾可以在超商現金，很方便，而且領出現金後，也可以在超商直接消費。

振興三倍券，除了實體券止，也有數位券，數位券部分則是透過信用卡、電支、電票消費滿3,000元後，享有2,000元回饋，行政院2日宣布方案時，並說明也可從ATM領出2,000元，但民眾要如何從ATM領出現金，則未進一步說明。

經濟部官員表示，主要是相關系統尚未建置完成，等建置完成就會對外說明。據了解，從ATM領出現金的規劃流程，是讓民眾拿著金融卡，就可以從ATM直接領出政府提供的2,000元回饋金。

舉例來說，民眾綁定使用A銀行的信用卡，刷卡消費滿3,000元後，資訊會透過聯卡中心或財金公司，再到關貿網路公司，關貿做最後審核，確認刷卡民眾達標且未重複時，預計約七天後會簡訊通知民眾，可以領2,000元了。

此時民眾可以拿著任何一家銀行的金融卡，到上述三家銀行（設機行）的ATM操作，同樣輸入原有金融卡密碼後，跨行資訊會跑到財金公司，接著再到關貿系統確認沒問題（消費已滿3,000元、尚未領過2,000元），錢就可以從ATM領出來；最後，清算行台銀會再把這些錢給三家「設機行」。

以規劃的金流及資訊流來看，想要讓民眾透過ATM直接領出2,000元現金，必須先解決三個關卡後，才能執行。

包括第一，三家設立ATM機器的銀行系統必須配合修改。依規劃，這三家銀行除了在超商的ATM外，在超商以外設立的ATM，也可以讓民眾領取2,000元回饋金，因此，這三家「設機行」必須修改所有ATM的系統，才能提供這項服務。

第二，財金公司的系統也要跟著調整。ATM跨行提領都要通過財金公司，因此財金公司系統也要修改。

第三，財金公司及銀行必須精準估算交易量及流量，才能避免讓ATM原有的運作受影響，甚至出現大當機。

知情官員表示，以7月15日以後，就可開始使用數位券消費累積，且消費滿3,000元七天後會收到簡訊通知的時程來估算，從ATM領現金的相關系統更改及建置，必須在7月下旬前搞定。