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傳接期交所董座？ 吳自心：未收到通知

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

外傳前財政部政務次長吳自心將循前財長許虞哲模式，接下期交所董事長，不過今（4）日早吳自心低調回應：並未收到任何通知。

財政部高層也表示，期交所是金管會周邊單位，其職務財政部無權置喙，但對於吳次長職涯，部裡向來是抱持祝福態度。

財政部長蘇建榮日前在吳自心歡送會上也意味深長地提到，「離開不是結束，也許走的路更廣」。至於這條更廣的路是不是就是期交所董座，目前仍待拍板。

吳自心36年的公職生涯，大多是在財政部服務，對各項關務、稅務的推動功不可沒，也協助推動各項有感稅政，包括綜所稅扣除額單據電子化、推動使用電子發票、首創健保卡加密碼查詢所得資料等，一直以來透過前瞻的思維，協助政策推動。

前財政部長許虞哲是在卸任財長後，轉任期交所董事長，不過今年初許虞哲因病辭世，懸缺至今，由期交所總經理黃炳鈞暫時執行董事長職務。

財政部 期交所 許虞哲

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